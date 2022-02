To już pewne? Na najbliższym Galaxy Unpacked Samsung pokaże nie tylko Galaxy S22!

Pierwsza prezentacja Samsunga w tym roku zapowiada się niezwykle ciekawie. Okazuje się, że możemy liczyć na więcej premier, niż tylko smartfony Galaxy S22.

O nadchodzących flagowcach Samsunga na 2022 rok, czyli smartfonach z rodziny Galaxy S22 wiemy już praktycznie wszystko. W ostatnich tygodniach, a nawet miesiącach co chwilę pojawiały się kolejne przecieki i informacje, przez które prezentacja urządzenia podczas Galaxy Unpacked dla wielu będzie jedynie formalnością.

Drugą z dużych premier podczas wydarzenia, które odbędzie się już w najbliższą środę ma być nowa rodzina tabletów premium Galaxy Tab S8. Mnogość informacji, które w ostatnim czasie wypływały pozwala przypuszczać, że tak właśnie się stanie. Dzisiaj otrzymujemy bowiem kolejną przesłankę ku temu.

Zobacz również:

W sieci pojawiły się bowiem grafiki, które mają być oficjalnymi renderami Samsunga, promującymi nowe urządzenia:

Dodatkowo, w ostatnich dniach mogliśmy zobaczyć także pierwsze rzeczywiste zdjęcia, prezentujące najwydajniejszy tablet z całej serii, czyli model Galaxy Tab S8 Ultra:

To ostatecznie potwierdza design nowych urządzeń oraz obecność notcha w górnej krawędzi. Co prawda jego rozmiar w porównaniu do całości tabletu jest niewielki, jednak z pewnością będzie on widoczny.

Urządzenia z rodziny Galaxy Tab S8 wyposażone będą we flagowe procesory na 2022 rok: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Wspierane będą przez 8 GB pamięci operacyjnej oraz od 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Znajdziemy w nich także slot na kartę pamięci microSD. Urządzenia mają posiadać wyświetlacze AMOLED o następujących rozmiarach: 11 cali (Galaxy Tab S8), 12,4 cala (Galaxy Tab S8+) oraz 14,6 cala (Galaxy Tab S8 Ultra). Będą pracować pod kontrolą systemu Android 12 z nakładą OneUI 4.1.

Ile będą musieli zapłacić chętni za zakup tabletów w Europie? Cena najtańszego wariantu Samsunga Galaxy Tab S8 w wariancie 8/128 wyniesie 749 euro (3400 złotych). Za model Galaxy Tab S8+ zapłacimy 949 euro (4300 złotych), a Galaxy Tab S8 Ultra to wydatek rzędu 1149 euro (5200 złotych).

Zobacz także: Samsung Galaxy A53 - data premiery, cena, dostępne warianty!