To już pewne: Nvidia nie przejmie Arm

Potwierdziły się ostatnie pogłoski. Nie dojdzie do przejęcia Arm przez Nvidię. Dlaczego?

Warta 40 miliardów dolarów transakcja nie dojdzie do skutku. Potwierdziły się plotki podawane przez Bloomberg w styczniu. Zapowiedziane przez Nvidię w 2020 roku przejęcie Arm nie wypali - a Nvidia musi zapłacić 1,25 mld dolarów kary dla SoftBanku w ramach opłaty likwidacyjnej. Co się stało?

Jak pamiętamy, przejęcie Arm budziło sprzeciw urzędów antymonopolowych zajmujących się dbaniem o uczciwą konkurencję - zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i USA. Gdyby Nvidia przejęła Arm, stałaby się właścicielem rozwiązań patentowych, z których korzystają jej rywale i mogłaby dyktować warunki z pozycji monopolisty. Choć jeszcze w 2020 roku Nvida obiecała, że zachowa model licencjonowania open-source Arm oraz neutralność klientów pod swoimi skrzydłami, wygląda na to, że nie wzbudziło to zaufania.

Zobacz również:

Choć Nvidia i Arm nie wydały jeszcze oficjalnych oświadczeń na temat rozwiązania umowy przejęcia, powinno to nastąpić jeszcze dzisiaj. Póki co zrezygnował szef Arm, Simon Segars, a zastąpi go Rene Haas. Co ciekawe - Hass lata temu odpowiadał za współpracę pomiędzy Arm a Nvidią. Powstaje pytanie - co dalej? A odpowiedź nie jest jednoznaczna. Arm może wejść na giełdę - ale nie musi - zaś Nvidia nadal będzie zdanie na rozwiązania związane z procesorami od firm trzecich, nie mając decydującego wpływu na kierunek ich rozwoju.

Źródło: Neowin, The Verge