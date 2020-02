To już pewne - PlayStation 5 ze wsteczną kompatybilnością!

Koniec z domysłami, konsole PlayStation 5 i Xbox Series X pozwolą nam na "ogranie" większości gier z PS4 i Xbox One.

Otrzymaliśmy właśnie kolejne informacje na temat możliwości konsol PlayStation 5 i Xbox Series X. Choć nie pochodzą one bezpośrednio od twórców sprzętu, to śmiało możemy brać je za pewnik, bowiem podał je jeden z najbardziej wpływowych ludzi w branży gier - Yves Guillemot, CEO firmy Ubisoft.

Podczas ostatniego sprawozdania finansowego, pan Guillemot, został zapytany o konsole dziewiątej generacji. W odpowiedzi zgromadzeni mogli usłyszeć, że nadchodzące urządzenia od Sony i Microsoftu pozwolą nam na uruchomienie większości gier z PS4 i Xbox One.

Nowe konsole będą obsługiwały prawie cały katalog gier poprzednich konsol. - Yves Guillemot, Ubisoft CEO

Szef Ubisoftu dodał również, że jego zdaniem to będzie coś zupełnie nowego w branży, a wsteczna kompatybilność pomoże starszym generacjom dłużej pozostać na rynku.

Choć już wcześniej wiedzieliśmy, że PS5 i Xbox Series X otrzymają wsteczną kompatybilność, to w przypadku sprzętu Sony nie mogliśmy być pewni jak "głęboko" będzie ona sięgać. Microsoft już na Xbox One pokazał, że możliwość ogrywania tytułów ze starszych konsol jest niezwykle pożądaną przez graczy funkcją.

Wsteczna kompatybilność sprawi również, że posiadacze nowych konsol już w dniu premiery będą mieli dostęp do szerokiej gamy gier. Możliwe również, że nieco ukróci to tendencję do tworzenia licznych remasterów.

źródło: gamesradar.com