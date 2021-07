To już pewne! Te gry otrzymamy w PS Plus w sierpniu

Sony zaliczyło w tym miesiącu poważną wpadkę, dzięki której poznaliśmy gry w ramach sierpniowego wydania PlayStation Plus.

fot. Sony

Sony co miesiąc rozdaje darmowe gry abonamentom PlayStation Plus, nie inaczej będzie w sierpniu 2021 roku. Pierwszą grę nadchodzącego miesiąca poznaliśmy już jakiś czas temu, a będzie to: Hunter’s Arena: Legends, połączenie gry rpg akcji i battle royale. Teraz wiemy już, że do tej ciekawej produkcji dołączą jeszcze dwa tytuły, a będą to: Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville oraz Tennis World Tour 2. Skąd nasza pewność?

Otóż powyższe tytuły pojawiły się na oficjalnej stronie PlayStation, jako gry, które abonenci PS Plus otrzymają za darmo w sierpniu. Niestety, Sony bardzo szybko naprawiło swój błąd i obecnie na witrynie nie znajdziecie już o tym wzmianki, ale jak dobrze wiadomo - w sieci nic nie ginie, a oto dowód.

PS Plus sierpień 2021 - lista gier (źródło: pushsquare.com)

Sony oficjalnie ujawni powyższe gry już w najbliższą środę o godzinie 17:30. Możliwość pobrania gier otrzymamy najprawdopodobniej 3 sierpnia. Wówczas dojdzie do "zmiany warty" i stracicie możliwość zdobycia gier z lipca, czyli:

Call of Duty: Black Ops 4 (PS4/PS5)

WWE 2K Battlegrounds (PS4/PS5)

A Plague Tale: Innocence (PS5)

