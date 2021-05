To już pewne! Zegarkiem Samsunga zapłacisz w sklepie

Wszystko wskazuje na porzucenie Tizena na rzecz Wear OS. Ta decyzja spowoduje, że przyszłymi zegarkami Samsunga zapłacimy w sklepie z wykorzystaniem Google Pay. To świetna wiadomość dla użytkowników ekosystemu Samsunga.

Samsung od lat rozwija autorski system operacyjny Tizen, który świetnie przyjął się na telewizorach oraz urządzeniach ubieranych. Niestety w przypadku zegarków ma on jedną, ale niesamowicie istotną wadę - nie wspiera płatności zbliżeniowych w standardzie Google Pay. Nie byłoby w tym nic strasznego, gdyby nie fakt, że Samsung jasno wyraził się na temat wprowadzenia usługi Samsung Pay do naszego kraju.

Samsung Galaxy Active 2

Od lat posiadacze najdroższych smartwatchy Samsunga nie są w stanie płacić nimi w sklepach pomimo obecności wbudowanego modułu NFC. Wszystko przez brak Samsung Pay w naszym kraju. Na szczęście najnowsze plotki wskazują, że w przyszłości zegarkami Samsunga zapłacimy w sklepie. Wszystko ze względu na zmianę platformy.

Według najnowszych plotek firma Samsung zamierza porzucić Tizena na zegarkach na rzecz systemu Wear OS od Google. Całość zostanie przykryta specjalnie zaprojektowaną nakładkę One UI dla zegarków.

Pierwszym smartwatchem z Wear OS ma być nadchodzący Samsung Galaxy Watch 4. Urządzenie to zadebiutuje z systemem operacyjnym Wear OS, ale wygląd interfejsu będzie podobny do poprzednich zegarków Samsunga z Tizenem. Wszystko ze względu na nakładkę One UI, która podobnie jak na smartfonach, gruntownie zmieni funkcjonalność systemu.

Dzięki Wear OS użytkownicy Samsung Galaxy Watch 4 będą w stanie korzystać z płatności zbliżeniowych z wykorzystaniem systemu Google Pay.

Zegarek Samsung Galaxy Watch 4 zostanie zaprezentowany w wakacje.

Źródło: Gizmochina.com