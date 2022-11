To już prawie koniec Black Friday PS Store. Śpiesz się - setki gier w super cenach i promocja na PS Plus

Promocje z okazji Black Friday w PS Store dostępne są już teraz i warto z nich skorzystać. Szczególnie jeśli posiadacie konsole PlayStation. Wyprzedaż w PS Store kończy się jednak już dzisiaj, to ostatnia okazja, aby z nich skorzystać.

Spis treści

Coroczne święto wyprzedaży i promocji - Black Friday już za nami, ale jeszcze trwa wydarzenie w PS Store. Wielka wyprzedaż gier w cyfrowym sklepie Sony z okazji "Czarnego Piątku" wciąż trwa, ale już niebawem się kończy. To jednak nie wszystko, taniej kupicie również gry w pudełkach i abonament PlayStation Plus.

PS Plus Premium, Extra i Essential w promocji z okazji Black Friday

Abonament PlayStation Plus jest od kilku miesięcy dostępny w trzech wariantach: Premium, Extra i Essential. Pierwsze dwa oferują dodatkowo dostęp do bogatej biblioteki gier, w tym wielu tytułów na wyłączność konsoli PlayStation 4 i PlayStation 5. Tym bardziej atrakcyjne wydaje się promocja z okazji Black Friday, którą przygotowało Sony. Od 18 do 28 listopada można zakupić subskrypcję PS Plus (wszystkie warianty) 25% taniej. Co istotne dotyczy to zarówno nowych, jak i aktywnych użytkowników.

Promocje w PS Store - gry W ramach Black Friday w PS Store, Sony przeceniło setki gier na PlayStation 4 i PS5.

Powyższa lista będzie stale aktualizowana, jeśli jednak chcecie zapoznać się z pełną ofertą promocji w PS Store, to zachęcamy was do odwiedzenia oficjalnej strony cyfrowego sklepu Sony. Promocyjna wyprzedaż potrwa tylko do 29 listopada.