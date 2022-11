To już przegięcie, za nowe PlayStation VR2 zapłacimy krocie. Poznaliśmy cenę i datę premiery nowych gogli VR

Sony właśnie ujawniło datę premiery i cenę gogli wirtualnej rzeczywistości - PlayStation VR2. Tanio nie będzie.

Sony już od lat reklamuje urządzenia i gry z rodziny PlayStation hasłem "For The Players". Problem w tym, że od czasu premiery PlayStation 5 widać wyraźnie, że japoński producent skręcił w kierunku "For The Money" i nawet niespecjalnie to ukrywa. Oczywiście spora w tym wina nas - graczy, którzy często przymykamy oko na działania ulubionych producentów czy wydawców. Nawet najwięksi fanatycy Sony muszą jednak przyznać, że w dziewiątej generacji konsol Japończycy przekroczyli już wszystkie granice. Najpierw podniesienie cen gier na wyłączność (co ciekawe najdotkliwiej odczuli to europejscy gracze, a najmniej ci z USA), następnie wydanie nowego "ulepszonego" abonamentu PS Plus, który jest droższy od konkurencyjnego Xbox Game Pass, a jednocześnie oferuje znacznie mniej. Wreszcie japoński producent doszedł do wniosku, że to za mało i postanowił, pierwszy raz w historii konsol PlayStation, podnieść domyślną cenę PS5 w niemal dwa lata od premiery.

Tutaj dochodzimy do dzisiejszego ogłoszenia, a więc najnowszego urządzenia z rodziny PlayStation - gogli wirtualnej rzeczywistości PlayStation VR2. Właśnie dzisiaj poznaliśmy dokładną datę premiery i cenę urządzenia, co tu dużo pisać - będzie drogo, a nawet bardzo drogo.

PlayStation VR2 - premiera

Sony oficjalnie potwierdziło dzisiaj, że premiera PlayStation VR2 odbędzie się 22 lutego 2023 roku, a więc zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami producenta.

PlayStation VR2 - cena

Niestety, trudno nazwać nowe gogle "atrakcyjne cenowo". Cena za podstawowy zestaw, w skład którego wejdą gogle i kontrolery, wyniesie 599,99 Euro, co w przeliczeniu na złotówki daje nam obecnie około 2850 złotych! Możliwy będzie również zakup zestawu z grą Horizon Call of the Mountain, jednak wówczas musimy się już liczyć z wydatkiem na poziomie 649,99 Euro, czyli około 3085 złotych! Co prawda nie poznaliśmy jeszcze oficjalnych polskich cen urządzenia, ale śmiało możemy założyć, że nie będą się one diametralnie różnić od naszych wyliczeń.

Czy to dużo? Najdroższe zestawy VR potrafią być znacznie droższe, ale pierwsza generacja PSVR charakteryzowała się właśnie tym, że łączyła w sobie solidną jakość i bardzo atrakcyjną cenę. Co więcej, na rynku znajdziemy choćby Oculus Quest 2, który jest nie tylko nieco tańszy, ale również w pełni autonomiczny. Oznacza to, że gogle nie potrzebują do działania żadnego innego sprzętu. Z kolei PS VR2 będą wymagać podłączenia do PlayStation 5 i tylko z konsolą Sony będą kompatybilne.

PlayStation VR2 - gry

Przy okazji dzisiejszego ogłoszenia Sony zaprezentowało również nowe gry VR, w które będziemy mogli zagrać na PlayStation VR2, a są to:

After The Fall

Cities VR – Enhanced Edition

Cosmonious High

Crossfire: Sierra Squad

Hello Neighbor: Search and Rescue

Pistol Whip

Tentacular

The Dark Pictures: Switchback

The Light Brigade

Zenith: The Last City

PlayStation VR2 z pewnością znajdą wielu zwolenników, ale cena za urządzenie pozostawia wiele do życzenia. Miejmy przynajmniej nadzieję, że gogle będą tego warte.