To już się stało! Oto pierwsze materiały wideo stworzone przez sztuczną inteligencję

Niepotrzebni aktorzy, kamery ani plany zdjęciowe. Gen-2 zrobi wszystko samodzielnie.

Tworzenie grafik przez sztuczną inteligencję nikogo dzisiaj nie dziwi. Takie rozwiązania jak Midjourney czy Deep Dream Generator pojawiły się pod koniec ubiegłego roku i z miejsca zyskały popularność, a wykonane przez nie obrazki można znaleźć w wielu miejscach w sieci i niewiele różnią się od dzieła rąk ludzkich. 13 marca pisałem o planach wyszkolenia SI tak, aby mogła tworzyć materiały wideo. Minęło osiem dni i mogę powiedzieć - to już się dzieje.

Gen-2 to generator animacji i materiałów wideo, który jest jeszcze we wczesnym stadium. Tworzone przez niego kilkusekundowe klipy przypominają nagrania kręcone kamerą słabej jakości lub z użyciem psującego (bądź "artystycznego" jak ktoś woli) obraz filtra. Nie zapominajmy jednak, że to dopiero początek. Za jego powstanie odpowiada amerykańska Runway Research - firma, która postawiła sobie za cel stworzenie multimodalnej SI, pozwalające na powstanie nowych narzędzi kreatywnych.

Fot.: Runaway

W chwili obecnej Gen-2 pozwala stworzyć klip wideo na osiem sposobów:

tekst - klip tworzony jest jedynie na podstawie opisu tekstowego;

tekst i zdjęcie - podstawą animacji jest zdjęcie przerabiane w sposób opisany słowami;

zdjęcie - klip tworzony jest jedynie na podstawie zdjęcia;

stylizacja (na grafice powyżej) - klip powstaje na bazie materiału wideo zmienionego wg wybranych kryteriów;

storyboard - renderowanie obiektów wg wybranych kryteriów;

maska - zmiana i/lub modyfikacja wybranych elementów klipu wideo, parametry zmian wprowadzane są tekstem;

render - zmiana projektów bez tekstur na realistyczne;

zmiany własne - przerabianie materiału wideo wg pomysłu użytkownika.

Niestety, ze względów technicznych nie jestem w stanie zamieścić przykładów każdego sposobu, ale można zobaczyć je na oficjalnej stronie Gen-2 - tutaj. I gorąco do tego zachęcam, przypominając, że to dopiero początek...

Źródła: PC World, Runaway