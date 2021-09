To koniec Galaxy Note? Seria Galaxy S może zająć jej miejsce

Wraz z wprowadzeniem kompatybilności rysika S Pen do serii Galaxy S, dalsza produkcja kolejnych modeli Galaxy Note przestaje być potrzebna, gdyż straciła swoją indywidualność. Czy właśnie tak myśli Samsung?

Fani Galaxy Note nie są pocieszeni faktem, że Samsung nie wypuścił nowych modeli tego uwielbianego urządzenia w 2021 roku. Globalny niedobór czipów był jednym z powodów, według których Samsung musiał zrezygnować w tym roku ze swojego phabletu. Jednocześnie, wciąż nie dostaliśmy żadnych informacji na temat przyszłych wydań z tej serii.

Pojawiły się jednak pewne niepokojące znaki, które wskazują, że Samsung może zrezygnować z serii Galaxy Note. Znany leakster przyszedł z dość nieprawdopodobną teorią.

fot. Daniel Olszewski / PCWorld.pl

Galaxy S21 Ultra jest pierwszym flagowcem z serii Galaxy S, który posiada wsparcie dla rysika S Pen. Jednak w przeciwieństwie do urządzeń Galaxy Note, Galaxy S21 Ultra nie jest dostarczany wraz ze wspomnianym rysikiem. Klienci muszą go kupić osobno.

Urządzenie nie posiada również wewnętrznego miejsca do przechowywania rysika. Sprawia to, że ten musi być przenoszony oddzielnie lub w specjalnym etui. Funkcjonalność ta może istnieć, ale Galaxy S21 Ultra nie zapewnia autentycznego doświadczenia, jakie oferowała nam seria Galaxy Note.

Update: Note is over, but it's not over. S becomes Note! — Ice universe (@UniverseIce) September 22, 2021

Samsung wprowadził również S Pen do modelu Galaxy Z Fold 3. Istnieje także powód, aby sądzić, że Galaxy S22 Ultra zachowa kompatybilność z S Pen. Podobnie może być w przypadku Galaxy Z Fold 4 w przyszłym roku. Co to oznacza dla przyszłości serii Galaxy Note?

UniverseIce wierzy, że seria Galaxy Note nie odchodzi na dobre, lecz połączy się z serią S. Z wielu powodów, teoria ta wydaje się mocno nieprawdopodobna. Na początek, istnieją trzy modele w serii Galaxy S. Wątpliwe jest, że wszystkie dostaną wsparcie dla rysika S Pen.

Update:The angle is between S and Note. It is not rounded like S but not right angle like Note. — Ice universe (@UniverseIce) September 22, 2021

Samsung będzie musiał także przeprowadzić fundamentalną zmianę projektu, jeśli seria Galaxy S ma zapewnić pełne doświadczenia z użytkowania S Pen. Jest jednak mało prawdopodobne, że firma zdecyduje się na taki krok.

Wszystko jednak wskazuje na to, że rysik S Pen pozostanie z nami na długo, bez względu na to, co Samsung zdecyduje się zrobić z serią Galaxy Note.