To koniec Ipli. Polsat wprowadza nowe serwisy streamingowe

Polsat wprowadzi na rynek dwa nowe serwisy streamingowe.

Serwisy streamingowe mają się coraz lepiej. Duża liczba użytkowników woli wybrać tego typu treści od tradycyjnej telewizji. Polsat wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i uruchamia w Polsce dwa nowe serwisy.

Polsat GO

Polsat GO będzie ogólnodostępnym, bezpłatnym serwisem, w którym obejrzymy programy oraz seriale telewizji Polsat. Transmisje będą przerywane reklamami. Platforma ma już swoją witrynę internetową www.polsatgo.pl. Aktualnie wchodząc w nią, zostaniemy przeniesieni na stronę Ipli. Serwis zostanie uruchomiony 1 września i będzie dostępny na urządzeniach z systemem Android, iOS, HMS i telewizorach Smart TV, Android TV oraz Apple TV.

Zobacz również:

Polsat Box GO

Polsat Box GO będzie dostępny w ramach płatnej subskrypcji. Platforma zastąpi jeden z pierwszych polskich serwisów VOD, czyli legendarną Iplę. W ofercie znajdziemy ponad 100 kanałów telewizyjnych z filmami, serialami, sportem a także treści dla dzieci. Poza oryginalnymi treściami, znajdą się tutaj także produkcje zewnętrzne.

Aktywni abonenci serwisów Ipla oraz Cyfrowego Polsatu mają mieć automatycznie przyznany dostęp do Polsat Box GO. Loginy i hasła będą zmigrowane do nowego systemu.

Serwis będzie dostępny na stronie www.polsatboxgo.pl, urządzeniach z systemem Android, iOS, HMS i telewizorach Smart TV, Android TV oraz Apple TV i na dekoderach Cyfrowego Polsatu.

Zobacz także: A Plague Tale: Innocence za darmo na zawsze. Sprawdź, jak odebrać