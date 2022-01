To koniec OxygenOS! OnePlus i Oppo mają nowy pomysł!

Współpraca pomiędzy dwoma chińskimi producentami zacieśnia się coraz bardziej. OnePlus przedstawia H2OOS.

W połowie ubiegłego roku dowiedzieliśmy się, że Oppo wykupiło markę OnePlus. Połączenie dwóch firm miało pozytywnie wpłynąć na wyniki osiąganie przez każdą z nich. Ich działania mają natomiast skupić się na wspólnych tworzeniu nowych urządzeń mobilnych oraz oprogramowania, które będzie odpowiedzialne za ich pracę.

OnePlus 9 5G z nakładką OxygenOS 11. Fot. Paweł Goryniak / PCWorld

Pierwsze informacje na temat współpracy pojawiły się niedawno. W połowie tego roku na światowe rynki mają trafić smartfony OnePlus 10 Ultra, w których najprawdopodobniej znajdziemy produkowane przez Oppo procesory MariSilicon. Dodatkowo Oppo ma korzystać z pomocy marki Hasselblad przy pracach nad najnowszym modelem Find X5.

Okazuje się, że był to jedynie pierwszy etap zacieśniania współpracy pomiędzy firmami. Ich efektem najprawdopodobniej będzie najnowsze oprogramowanie:

OnePlus giving Chemistry lessons.

After OxygenOS and HydrogenOS,

its H2OOS now ???? pic.twitter.com/1qz9objAQi — Mukul Sharma (@stufflistings) January 27, 2022

Przypomnijmy, że dostępne w większości regionów świata smartfony OnePlus pracują pod kontrolą OxygenOS, którego autorem jest OnePlus. Natomiast urządzenia dostępne w Chinach dostarczane są z zainstalowaną nakładką ColorOS. Ta z kolei powstała dzięki specjalistom Oppo. Jednak już latem dowiedzieliśmy się, że obie firmy będą chciały połączyć te systemy i stworzyć uniwersalne oprogramowanie, które dostępne będzie we wszystkich smartfonach.

Być może właśnie tym będzie H2OOS. Póki co nie widzieliśmy go jeszcze w akcji i pewnie sporo czasu upłynie, zanim zobaczymy jego funkcjonalność. Producent dopiero co zarejestrował tę frazę jako jeden ze swoich znaków towarowych. Zakładamy więc, że nowe oprogramowanie z pewnością zobaczymy w smartfonach z logiem OnePlus na pleckach. Czy trafi ono także na urządzenia Oppo? Szanse na to są duże, jednak w chwili obecnej nie możemy powiedzieć tego ze stuprocentową pewnością.

