To koniec Prince Of Persia Remake? Obawiamy się, że to możliwe

Odświeżona wersja klasycznej gry zalicza ponowne opóźnienie.

W 2020 roku studio Ubisoft zapowiedziało remake klasycznej zręcznościówki Prince of Persia: Piaski czasu. Pierwotnie gra miała zadebiutować w styczniu 2021 roku, ale jej premiera została odłożona.

Później deweloperzy informowali fanów o kolejnych zmianach, które po raz kolejny opóźniały pojawienie się tytułu na rynku. 15 miesięcy po pierwotnie zapowiadanej dacie, Ubisoft zakomunikował fanom, że Prince of Persia Remake zostaje przeniesiony do innego studia i od teraz będzie się nim zajmował zespół z Montrealu.

Wszystko wskazuje na to, że czeka nas kolejna zmiana daty premiery. Tytuł został bowiem usunięty z zagranicznych sklepów, w których można go było zamawiać w formie preorderu. Co więcej, deweloperzy w rozmowie z portalem IGN powiedzieli, że nie wyznaczają żadnej nowej daty pojawienia się tytułu na rynku, ale jego debiut raczej nie będzie miał miejsca w 2023 roku.

Szczerze mówiąc - nie jesteśmy zaskoczeni tą wiadomością. Ubisoft jest znany z opóźnień w premierach swoich największych produkcji. W ostatnim czasie taki los spotkał The Settlers, których debiut miał odbyć się w marcu tego roku. Nie sposób nie wspomnieć również o Beyond Good & Evil 2, na które czekamy już od wielu lat. Zaczynamy podejrzewać, że Ubisoft tak mocno zamknął się w schematach gier, które dotąd wydawali regularnie (np.: Assasin's Creed czy Far Cry), że trudno jest im stworzyć coś zupełnie nowego.