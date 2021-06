To koniec Teleskopu Hubble’a? NASA nie ma kontaktu z urządzeniem

Awaria Teleskopu Hubble’a jest poważna. Dotychczasowe próby naprawy spełzły na niczym, a NASA nie może się połączyć z urządzeniem.

Spis treści

Czyżby tak wyglądał koniec weterana kosmicznych badań? Co prawda teleskop Hubble’a już miał kiedyś problem z komputerem głównym, zasilającym m.in. narzędzia do badań naukowych, ale udało się go usunąć. Wydawało się, że tak będzie też tym razem, gdy w zeszłym tygodniu nadzorujący urządzenie naukowcy z NASA odnotowali kolejną, podobną awarię. Okazuje się jednak, że usterka jest poważniejsza, niż się wcześniej wydawało.

Jak już informowaliśmy, pierwsza próba zresetowania systemu kosmicznego teleskopu Hubble’a spełzła na niczym, ponieważ po jego wyłączeniu i ponownym uruchomieniu urządzenie nadal raportowało ten sam problem. Podjęto więc decyzję o przejściu urządzenia na jeden z trzech trybów zapasowych. Niestety, to również się nie powiodło, bowiem system w ogóle nie zareagował na polecenie. W międzyczasie podjęto kolejną, równie nieudaną próbę zażegnania kryzysu, poprzez jednoczesne uruchomienie obecnego trybu oraz zapasowej kopii online.

Naukowcy NASA walczą z awarią (Źródło: Michael Draeger/Pixabay)

Na czym polega problem

Niestety, naukowcy prowadzący misję Teleskopu kosmicznego Hubble’a nadal nie wiedzą dokładnie, co jest powodem obecnej awarii, co oczywiście istotnie utrudnia prace naprawcze. Podejrzewa się jednak, że sprawcą zamieszania jest moduł pamięci, który po wielu latach użytkowania stopniowo się degeneruje. Nic jednak dziwnego, ponieważ urządzenie pracuje w kosmosie już od trzydziestu lat.

Co dalej z Teleskopem Hubble’a

Oczywiście NASA wciąż próbuje rozwiązać problem, jednak tymczasowo teleskop przełączono w tryb awaryjny, co ma odciążyć obarczony usterką system.

Przez lata pracy Teleskop Hubble'a dostarczył nam wielu ciekawych materiałów (Źródło: SAIF 4/Pixabay)

Urządzenia działa więc obecnie w trybie offline, czyli większość jego systemów pozostaje nieaktywnych i jeśli nie uda się naprawić awarii, to kosmiczny teleskop zostanie przełączony z komputera głównego na operacyjny. Oznacza to, że większość działających podzespołów nadal będzie pracować, jednak możliwości badawcze teleskopu będą ograniczone w stosunku do dotychczasowych.