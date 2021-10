To koniec ładowarek w pudełkach! Zaskakująca decyzja Komisji Europejskiej!

Wczorajsze postanowienia Komisji Europejskiej mogą oznaczać ogromne zmiany dla producentów oraz użytkowników elektroniki.

Zgodnie z naszymi wcześniejszymi informacjami, w czwartek 23 września, członkowie Komisji Europejskiej debatowali w sprawie ujednolicenia standardu ładowania urządzeń mobilnych, które sprzedawane są na terenie państw członkowskich. Ta decyzja nie była jednak jedyną, która zapadła.

Na oficjalnej stronie Komisji Europejskiej opublikowane zostało specjalne oświadczenie, podsumowujące wczorajsze ustalenia.

Zobacz również:

Wraz z dzisiejszym wnioskiem dotyczącym zmienionej dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych nastąpi harmonizacja portu ładowania i technologii szybkiego ładowania: USB-C stanie się standardowym portem wszystkich smartfonów, tabletów, aparatów fotograficznych, słuchawek, przenośnych głośników i konsoli do gier wideo. - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie.

Nie jest to jednak jedyna ważna decyzja, jaka zapadła tego dnia. Komisja zaproponowała także, aby producenci rozdzielili sprzedaż urządzeń elektrycznych oraz stosownych ładowarek. Ma to wpłynąć pozytywnie na wygodę konsumentów oraz wpłynie na środowisko, ponieważ zmniejszy się ilość produkowanych odpadów elektronicznych.

Poza zaproponowaniem jednego wspólnego portu ładowania urządzeń elektronicznych, którym od teraz ma być standard USB Typu C oraz propozycją rozdzielenia sprzedaży urządzeń elektronicznych od sprzedaży ładowarek, mogliśmy usłyszeć także inne propozycje. Komisja Europejska chce zharmonizować technologię szybkiego ładowania. Ma to zapobiec ograniczaniu prędkości ładowania przez producentów oraz sprawić, że do wielu urządzeń potrzebna będzie tylko jedna ładowarka. Komisja chce także, aby producenci dokładniej informowali konsumentów o wydajności ładowania danego urządzenia.

Co dalej? Wniosek zostanie przyjęty przez Parlament Europejski oraz Radę w normalnym trybie. Po jego przyjęciu producenci otrzymają 24 miesiące na dopasowanie się do nowych przepisów.

Źródło