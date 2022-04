To koniec złącza Lightning! Czy iPhone 14 zadebiutuje ze złączem USB-C?

Członkowie Parlamentu Europejskiego w tym tygodniu zagłosowali przeważającą większością głosów za przyjęciem przepisów, które zmuszą Apple do wprowadzenia portu USB-C we wszystkich iPhone'ach, iPadach i słuchawkach AirPods w Europie.

USB Typu C w iPadzie Pro 2021 Źródło: macworld.com

Wniosek, znany jako dyrektywa, zmusi wszystkich producentów elektroniki użytkowej sprzedających urządzenia w Europie do zapewnienia, że wszystkie nowe telefony, tablety, laptopy, aparaty cyfrowe, słuchawki, zestawy słuchawkowe, podręczne konsole do gier i przenośne głośniki będą wyposażone w port USB-C, niezależnie od producenta. Wyjątki będą dotyczyć tylko urządzeń, które są zbyt małe, by mieć port USB-C, takich jak inteligentne zegarki, urządzenia śledzące stan zdrowia i niektóre urządzenia sportowe. Ten "wspólny port" będzie pierwszym na świecie i będzie miał szczególne znaczenie dla firmy Apple, która w wielu swoich urządzeniach powszechnie stosuje złącze Lightning zamiast USB-C.

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów poparła projekt w środę 43 głosami, przy zaledwie dwóch głosach przeciw. W komunikacie prasowym eurodeputowani stwierdzili, że takie rozwiązanie zmniejszy ilość odpadów elektronicznych, przyczyni się do zrównoważonego rozwoju produktów i sprawi, że korzystanie z różnych urządzeń będzie wygodniejsze.

Zobacz również:

Posłowie wyrazili również chęć umieszczania na nowych urządzeniach wyraźnych informacji na temat możliwości ich ładowania, a także tego, czy dany produkt zawiera ładowarkę, czy też nie. Zdaniem europosłów pomoże to uniknąć nieporozumień i ułatwi podejmowanie decyzji o zakupie konsumentom, którzy posiadają kilka urządzeń i nie zawsze potrzebują dodatkowych ładowarek. Apple usunął ładowarkę ze wszystkich nowych modeli iPhone'ów, począwszy od iPhone'a 12 w 2020 roku.

Wizualizacja iPhone'a 14 Pro Max Źródło: frontpagetech via gsmarena.com

Ponadto posłowie chcą, aby Komisja Europejska przedstawiła strategię mającą na celu zapewnienie interoperacyjności rozwiązań w zakresie ładowania bezprzewodowego do 2026 r., aby zapobiec fragmentacji i ograniczyć marnotrawstwo, zapewnić wygodę użytkownikom i uniknąć sytuacji, w której konsumenci są uzależnieni od zastrzeżonych rozwiązań w zakresie ładowania. Nie jest jasne, czy obejmie to system ładowania MagSafe firmy Apple dla iPhone'a i słuchawek AirPods, ponieważ jest on oparty na standardzie ładowania bezprzewodowego Qi.

W 2018 roku Komisja Europejska próbowała wypracować ostateczne rozwiązanie w tej kwestii, ale nie udało się go wprowadzić w życie. Firma Apple ostrzegała wówczas, że narzucenie branży wspólnego portu ładowania zdławi innowacje i spowoduje powstawanie odpadów elektronicznych, ponieważ konsumenci będą zmuszeni do przestawienia się na nowe kable. Wysiłki UE zostały wznowione w ubiegłym roku, a Komisja Europejska stanęła na czele odświeżonej wersji dyrektywy. Aby dyrektywa weszła w życie, Parlament Europejski musi zatwierdzić projekt przepisów w przyszłym miesiącu, a następnie podjąć rozmowy z poszczególnymi państwami członkowskimi UE na temat ostatecznej wersji dyrektywy.