To może być jedyna okazja, by kupić klimatyzator z Lidla – tylko do jutra w sklepach! [10.06.2022]

Tylko do jutra w Lidlu ciekawa propozycja na lato – klimatyzator w atrakcyjnej cenie. Sprawdzamy, co to za urządzenie.

Od czwartku, 9 czerwca w Lidlu dostępny jest klimatyzator. To produkt z gazetki, która będzie obowiązywać do soboty, 11 czerwca 2022 r. Aktualna oferta tego dyskontu nie dziwi – nadchodzą ciepłe dni, a prawdziwe fale upałów dopiero przed nami. Tymczasem nie każdy może pozwolić sobie na montaż klimatyzacji w domu lub mieszkaniu. Taki klimatyzator przenośny może wówczas stanowić doskonałą alternatywę. Spośród wszystkich rodzajów urządzeń chłodzących te sprzęty są najbardziej wydajne. Wymagają tylko podłączenia do prądu, a także okna w pobliżu, by móc umieścić w nim końcówkę specjalnej rury odprowadzającej gorące powietrze.

Lidl – klimatyzator przenośny marki COMFEE

Mamy tu trzy funkcje zamknięte w jednym urządzeniu: chłodzenie, osuszanie oraz wentylacja. Do wyboru są 4 poziomy mocy. Dodatkowo, do dyspozycji użytkownika są 2 automatyczne programy. Klimatyzator wyposażono w filtr przeciwpyłowy, który ma zapewnić zdrowszy mikroklimat w pomieszczeniu. Co ważne, oprócz sterowania pilotem możemy obsłużyć ten sprzęt przy pomocy specjalnej aplikacji na smartfona, a nawet za pomocą sterowania głosowego – takich funkcji nie znajdziemy w sprzętach starszego typu. Klimatyzator poradzi sobie ze schłodzeniem powietrza w pomieszczeniu o powierzchni do 25 mkw.

Parametry:

7000 BTU

3 w 1: chłodzenie, osuszenie i wentylacja

4 poziomy mocy, 2 automatyczne programy

z filtrem przeciwpyłowym dla zdrowszego mikroklimatu w pomieszczeniu

kl. energetyczna A

możliwość kontroli przez aplikację w smartfonie

sterowanie głosowe

24-godzinny timer

tryb uśpienia

do pomieszczeń do 25 m2

z wyświetlaczem LED

pilot kontrolujący temperaturę w pomieszczeniu

przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy

kółeczka do łatwego transportu

Klimatyzator będzie dostępny w cenie 879,20 zł zamiast 1099 zł. Szczegóły oferty znajdziesz pod tym linkiem.

Pamiętaj, że promocja ważna jest tylko do jutra!

