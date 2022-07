To może być jedyna okazja, by kupić ten klimatyzator z Lidla [20.07.2022]

W tym sezonie w Lidlu ciekawa propozycja na lato – klimatyzator w atrakcyjnej cenie. Sprawdzamy, co to za urządzenie.

Tego lata w Lidlu dostępny jest klimatyzator. Aktualna oferta tego dyskontu nie dziwi – nadeszły upalne dni. Tymczasem nie każdy może pozwolić sobie na montaż klimatyzacji w domu lub mieszkaniu. Taki klimatyzator przenośny może wówczas stanowić doskonałą alternatywę dla stacjonarnego rozwiązania.

Spośród wszystkich rodzajów mobilnych urządzeń chłodzących te sprzęty są najbardziej wydajne. Wymagają tylko podłączenia do prądu, a także okna w pobliżu, by móc umieścić w nim końcówkę specjalnej rury odprowadzającej gorące powietrze. Przydatny jest też odpowiedni kołnierz, który zapobiegnie przedostawaniu się ciepła do pomieszczenia. Potem wystarczy już tylko podpiąć urządzenie do źródła zasilania i gotowe.

Lidl – klimatyzator przenośny marki Silvercrest

Zacznijmy od ceny – jest relatywnie dość atrakcyjna. A co potrafi ten sprzęt? Mamy tu trzy funkcje zamknięte w jednym urządzeniu: chłodzenie, osuszanie oraz wentylacja. Do wyboru są 2 poziomy mocy. Klimatyzator poradzi sobie ze schłodzeniem powietrza w pomieszczeniu o powierzchni do 60 m sześc. Do wyboru jest temperatura z zakresu od 16 do 31°C. Urządzenie ma funkcję 24-godzinnego timera z cyfrowym wyłącznikiem czasowym. W komplecie jest uszczelka okna uchylnego i przyłącze węża (Hot-Air-Stop).

chłodzenie: 7.000 BTU (2 kW)

klasa energetyczna: A

strumień powietrza: 320 m³/godzinę

pojemność pojemnika na wodę: maks. 0,5 L

głośność: 65 dB (A)

Klimatyzator jest dostępny w cenie 999 zł. Szczegóły oferty znajdziesz pod tym linkiem.

