To może być jedyna okazja, by kupić to urządzenie z Lidla [13.09.2022]

Najnowsza propozycja Lidla zachęca do wdrożenia zasad zdrowego trybu życia. Wyciskarka wolnoobrotowa, bo o niej mowa, to urządzenie, które powinno znaleźć się w każdej kuchni. Ten model już niebawem będzie dostępny w sklepach stacjonarnych (i to w promocyjnej cenie) – na półkach można szukać go już 15 września. W porównaniu do innych urządzeń tego typu, ten model jest naprawdę niedrogi.

Silvercrest Kitchen Tools Wyciskarka wolnoobrotowa SSJBK 300 B2, 300 W

Wyciskarka wolnoobrotowa to sprzęt, przy pomocy którego przygotujesz soki pełne wartości odżywczych. Producent zapewnia, że tym urządzeniem można wyciskać również sok z twardych warzyw, takich jak kapusta, marchew, czy buraki, a dodatkowo można też przygotowywać orzeźwiające sorbety. Co ważne i wygodne, ten model ma wyjątkowo duży otwór (średnica wynosi 75 mm) do wyciskania soku z całych owoców. Ponadto, zamykana wylewka soku zapobiega kapaniu podczas nalewania pysznego soku do szklanek. Urządzenie ma też krótkotrwały bieg wsteczny, który sprawdzi się w momencie zablokowania składników. Co istotne, wyciskarkę można rozebrać na części, co ułatwi jej czyszczenie, a wszystkie akcesoria (z wyjątkiem szczotki do czyszczenia) można myć w zmywarce.

Zawartość zestawu:

wyciskarka

wkładka do przyrządzania sorbetów

pojemnik na sok

pojemnik na miąższ

popychacz

szczoteczka do czyszczenia szczelin

Parametry:

moc: 300 W

prędkość: ok. 60 obr./min

napięcie: 220-240 V

Wyciskarka będzie dostępna w cenie 329 zł – 279 zł. Szczegóły oferty znajdziesz pod tym linkiem.

