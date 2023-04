To może być najlepszy moment na zakup nowego Galaxy S23! W aktualnej promocji do flagowca otrzymasz prezent

Na oficjalnej stronie Samsunga pojawiła się atrakcyjna oferta, dotycząca tegorocznych smartfonów z serii Galaxy S23.

Który model Galaxy S23 wybrać?

Na początku lutego koreański producent wypuścił na rynek swoje flagowe modele, oznaczone w tym roku jako linia S23. Wśród zaprezentowanych urządzeń znalazły się:

Galaxy S23 ,

, Galaxy S23 Plus ,

, Galaxy S23 Ultra.

Wszystkie trzy warianty smartfona zostały oparte na, najmocniejszym obecnie, procesorze marki Qualcomm, czyli Snapdragonie 8 Gen 2. Smartfony posiadają również zbliżony deisgn, który zaowocował głównie obiektywami wtopionymi w plecki każdego urządzenia. Istnieje jednak sporo różnic między poszczególnymi modelami, a ja postaram się wam przybliżyć najważniejsze z nich.

Podstawowy model posiada najmniejszą przekątną ekranu (6.1-cala), a co za tym idzie najmniejszą baterię (3900 mAh). Jest to również jedyny wariant, który można zakupić w opcji oferującej 128 GB pamięci masowej i warto pamiętać, że ta konkretna wersja została wyposażona w wolniejszy typ pamięci (UFS 3.1, wszystkie pozostałe - w tym inne opcje podstawowego S23 - oferują UFS 4.0). Decydując się na najniższy model otrzymujemy również wolniejsze ładowanie, ponieważ jest to jedyny smartfon w nowej serii, który oferuje jedynie 25 W mocy, przy uzupełnianiu poziomu baterii.

Galaxy S23 Plus jest pod wieloma względami podobny do swojego mniejszego brata, ale posiada zauważalnie większą przekątną ekranu (6.6-cala) oraz pojemniejszą baterię (4700 mAh). Istotną różnicą jest też brak wariantu oferującego 128 GB pamięci wewnętrznej, co przekłada się na obecność standardu UFS 4.0 w każdej wersji urządzenia. Flagowiec otrzymał również szybsze ładowanie o mocy 45 W.

Ostatni model to Galaxy S23 Ultra, czyli smartfon, do którego Samsung włożył wszystko co najlepsze. Urządzenie posiada bardziej prostokątną bryłę, a także największy ekran (6.8-cala) oraz najpojemniejszą baterię (5000 mAh) ze wszystkich modeli. Każda z wersji flagowca posiada pamięć UFS 4.0 oraz oferuje ładowanie o mocy 45 W. Galaxy S23 Ultra ma jednak w sobie znacznie więcej - przede wszystkim flagowiec otrzymał wyjątkowo szczegółową kamerę główną o rozdzielczości 200 Mpix. Jest to również jedyny telefon Samsunga, który oferuje obsługę rysika S Pen (znajdującego się w zestawie wraz ze smartfonem).

Nowa promocja na Galaxy S23

Nowa promocja koreańskiej marki obejmuje wszystkie modele z tegorocznej serii Galaxy S23. Polega ona na obdarowaniu prezentem każdego nowego kupującego, który zdecyduję się na jednego z wariantów flagowca. Bonusem, który proponuje Samsung, są słuchawki Galaxy Buds2 Pro o wartości 999 zł. W celu wzięcia udziału w ofercie należy zakupić nowego Galaxy S23, a następnie wypełnić formularz w aplikacji Samsung Members. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, słuchawki zostaną wysłane do uczestnika promocji. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie marki.

Galaxy S23 + słuchawki Galaxy Buds2 Pro

Wersja 8/128 GB, Cena: 4599 zł , Link

, Link Wersja 8/256 GB, Cena: 4799 zł, Link

Galaxy S23 Plus + słuchawki Galaxy Buds2 Pro

Wersja 8/128 GB, Cena: 5799 zł (niższa cena z kodem na stronie), Link

(niższa cena z kodem na stronie), Link Wersja 8/512 GB, Cena: 6299 zł (niższa cena z kodem na stronie), Link

Galaxy S23 Ultra+ słuchawki Galaxy Buds2 Pro

Wersja 8/256 GB, Cena: 6799 zł , Link

, Link Wersja 8/512 GB, Cena: 7499 zł , Link

, Link Wersja 12 GB/1 TB, Cena: 8699 zł, Link

Więc promocji na sprzęt Samsunga znajdziesz w moim artykule na ten temat.