To może być najlepszy prezent świąteczny dla gracza w tym sezonie. 2 razy więcej za 2 razy mniej

Szukacie pomysłu na prezent dla gracza? Już nie musicie, do Media Expert trafił wyjątkowy produkt, który spodoba się fanom takich produkcji jak Dying Light 2, Call of Duty czy Final Fantasy.

Firmy Plaion i Media Expert nawiązały współpracę owocem, której jest wyjątkowy zestaw dla graczy - Tajemnicza Skrzynia Łupów. W jej wnętrzu znajdziemy koszulkę rozmiar L, kubek oraz 3 inne losowe gadżety inspirowane popularnymi seriami gier, w tym:

Call of Duty

Payday 2

Dying Light 2

Ori and the Blind Forest

Kingdom Come: Deliverance

Final Fantasy

Metro Exodus

Saints Row

Wszystkie produkt wchodzące w skład tajemniczej skrzyni łupów to licencjonowane gadżety od firmy PLAION. Czy to się opłaca? Oprócz odrobiny niepewności i adrenaliny gwarantujecie sobie (bądź obdarowanej osobie) gadżety dla fana gier o łącznej wartości 299 złotych. Za sam zestaw zapłacicie jednak zaledwie 129 złotych. Trzeba przyznać, że nie jest to wygórowana cena za tak zacny prezent. Tajemniczą skrzynię łupów można zakupić jedynie w sieci sklepów Media Expert.

