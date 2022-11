To musisz wiedzieć przez zakupem RTX 4080

O tym powinieneś, wiedzieć, zanim zdecydujesz się na zakup nowej karty Nvidii.

Spis treści

Od premiery RTX 4080 dzieli nas tydzień. Karty pojawią się już w sprzedaży 16 listopada, ale już dzień wcześniej poznamy ich wydajność. Jednak jak pokazują doświadczenia z premier, czasu na zastanowienie może być niewiele.

Co już wiemy o nowych kartach GeForce? Postanowiliśmy zebrać kluczowe informacje, aby jeszcze przed oficjalną premierą ułatwić wam podjęcie decyzji.

Nie będzie powtórki z serii 3000

Co by nie mówić o RTX 4000, model 4090 miał bardzo udany start. Karta zdominowała wszystkie testy i recenzje, zapewniając nawet dwukrotnie wyższą wydajność w porównaniu do RTX 3090 Ti. Jednak czy model RTX 4080 też nas tak zachwyci? Cóż, porównajmy najpierw specyfikacje obu kart bazujących na rdzeniach Ada Lovelace

Nazwa RTX 4090 RTX 4080 16 GB RTX 3090 Ti RTX 3080 10 GB Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ampere Ampere Rdzeń AD102 AD103 GA102 GA102 Proces litograficzny 4nm TSMC 4nm TSMC 8nm Samsung 8nm Samsung Rdzenie CUDA 16 384 9728 10 752 8704 Rdzenie RT 144 3. gen. 76- 3. gen 84 2. gen. 68 2 Gen Rdzenie Tensor 576 4. gen 304 4. gen 336 3.gen 272 3.gen Zegar bazowy 2235MHz 2205 MHz 1560MHz 1440 Mhz Zegar boost 2520MHz 2505 MHz 1860MHz 1710 MHz Pamięć 24GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 24GB GDD6X 10GB GDDR6X Prędkość pamięci 21Gbps 23Gbps 21Gbps 19Gbps szyna pamięci 384-bit 256 GB 384-bit 320-bit przepustowość 1018GBps 735.7 GBps 1018GBps 760,3 GBps TDP 450W 320W 450W 320 W

Pierwsze, co rzuca się w oczy, to spora różnica w ilości rdzeni CUDA w obu modelach. RTX 4080 posiada ich aż o 6 000 mniej. Dodatkowo 16 GB pamięci komunikuje się przez dużo węższą, “zaledwie” 256-bitową szynę. Przyglądając się dalej, zauważmy jeszcze większe różnice w ilości jednostek ROP, rdzeni Tensor czy RT. Na pewno wpłynie to na wydajność. Ale czemu Nvidia zdecydowała się na tak drastyczne różnice w budowie tych dwóch modeli? Cóż, powód jest jeden - “zieloni” chcą bardziej rozgraniczyć oba modele i uniknąć powtórki z serii 3000, gdzie RTX 3090 osiągał niecałe 7% lepsze rezultaty od RTX 3080. Tak niewielkie różnice poniekąd niwelowały sensowność zakupy droższego modelu.

Wydajność nie zachwyci

Jak łatwo się można zatem domyślić, wydajność RTX 4080 nie będzie aż tak bardzo zachwycała. Jeszcze przed premierą otrzymaliśmy kilka informacji bezpośrednio od producenta, czego możemy oczekiwać. No i co by nie mówić - szału nie ma...

Pamiętajmy, że w materiałach udostępnianych przez “zielonych” z góry możemy założyć, że producent prezentuje ten najlepszy wariant. Dodatkowo Nvidia zastosowała dość nieczyste zagranie, umieszczając na tych samych wykresach wydajność osiągniętą przy zastosowaniu DLSS. I nic byśmy tym wynikom nie zarzucili, gdyby nie to, że porównywane są dwie różne wersje Super Samplingu. Spójrzmy raz jeszcze na te same wykresy, gdy usuniemy z nich całkowicie wyniki z osiągnięte za pomocą DLSS

Okazuje się, że RTX 4080 co najwyżej osiągnie 10% lepszą wydajność od RTX 3090 Ti, czy o 45 % więcej od RTX 3080. Wniosek? Karta może być w skrajnych przypadkach nawet o połowę wolniejsza od RTX 4090. I choć dalej nie można powiedzieć, że te wyniki są słabe, to jednak jest pewno “ale”, o którym wspominam dalej.

DLSS 3.0 jednak nie taki fajny?

Technologia Super Samplingu Nvidii od zawsze wzbudza kontrowersje. Niektórzy wprost nazywają ją upscalingiem. Wcześniejsze wersje DLSS generowały obraz w niższej rozdzielczości, podbijając jego jakość dzięki specjalnie wytrenowanym algorytmom, bazującym na sztucznej inteligencji.

W trzeciej odsłonie Nvidia zmieniła podejście - zamiast “podbijać” pojedyncze klatki, “zieloni” zaczęli je po prostu dodawać. Jednak takie rozwiązanie ma dwie wady. Pierwszą jest zwiększenie opóźnień wynikających z czasu potrzebnego na wygenerowanie obrazu. Tutaj Nvidia zmuszona jest to wykorzystania swojej technologii Reflex w celu wyeliminowania wpływu na rozgrywkę. Przypominam, że początkowo rozwiązanie to miało wspomagać nas w tytułach eksportowych, w których każda milisekunda ma zapewnić przewagę nad konkurencją. W momencie, gdy skorzystamy DLSS3, co najwyżej zrównamy się z “normalnie” generowanym obrazem.

błędy interfejsu gdy korzystamy z DLSS3 || fot. Hardware Unboxed Przy zmianie kamery, gdy korzystamy z DLSS3 mogą pojawić się pewne problemy z prawidłowym wyświetlaniem obrazu || fot. Hardware Unboxed

Drugą wadą są błędnie generowane klatki. Nawet my, podczas testu premierowego, nie zwróciliśmy na to zbytniej uwagi. Czemu? Jedynym tytułem obsługującym DLSS 3.0, którego używamy w testach, jest Cyberpunk 2077. Gdy skorzystamy z Super Samplingu od Nvidii w rozdzielczości 4K, na ustawieniach najwyższych, tytuł ten generuje prawie 180 FPS. W takim wariancie trudno jest wypatrzyć jakiekolwiek nieprawidłowości. Jednak, jak pokazują bardziej wymagające tytuły, problem występuje. Wystarczy, że gra wyświetla bliżej okolice 60 klatek, a już zauważmy spore niedociągnięcia. Obiekty są rozmyte czy źle wygenerowane. Pozostaje mieć nadzieję, że Nvidia rozwiąże wspomniane problemy albo w ustawieniach gry będziemy mogli wybrać, z której wersji DLSS chcemy skorzystać.

Nie dla szybkich wyświetlaczy

Cóż - największą wadą kart serii RTX 4000 jest brak kompatybilności z monitorami o wyższej wartości odświeżania. Przyczyna? Brak Display Portu w wersji 2.1. Zamiast niego Nvidia zdecydowała się na starszy wariant 1.4, ten sam, który był stosowany w serii 3000.

Standardowy zestaw złącz dla serii RTX 4000, jest identyczny z poprzednią serii || Fot. D. Kujawski/PCWorld.pl

A przecież na koniec tego roku zapowiedziane są ekrany posiadające nawet 400 Hz odświeżanie w rozdzielczości 2K czy ponad 200 Hz w 4K. Gdy je podłączamy pod najnowszego GeForce, okaże się, żeby aby móc je w pełni wykorzystać, zmuszeni będziemy na włączenie kompresji sygnału (DSC). Niestety - może to negatywnie wpłynąć na jego odbiór, a zwłaszcza na odzwierciedlenie kolorów. Aż dziwne, że w kartach, które są reklamowane do grania w rozdzielczości nawet 8K (tutaj bardziej RTX 4090), nie zdecydowano się na zastosowanie nowszego gniazda. W tej sytuacji nawet obecność HDMI 2.1 niewiele zmienia, ponieważ obsługuje ono maksymalnie 144 HZ przy rozdzielczości 4K.

Zasilanie będzie problemem

Palącym problem Nvidii, są ostatnim czasem, co by nie mówić, gniazda zasilania i adaptery 12VHPW. Czy tak samo będzie w przypadku RTX 4080? Model ten na pewno ma dużo niższy pobór mocy. Zamiast 450 Watów ma pobierać około 320 Wat (a przynajmniej konstrukcje referencyjne). Jak pokazała premiera poprzedniej generacji, producenci dość szybko wypuszczają modele z dużo wyższym limitem mocy. Sam prywatnie posiadam RTX 3080, który umożliwia ustawienie tego parametru nawet na 420 Watów. Obstawiam, że w przypadku najmocniejszych wersji RTX 4080 także nie będzie inaczej.

fot. Reddit fot. Reddit

Nie mamy co liczyć na pojawienie się konstrukcji wyposażonych w standardowe 8-pinowe gniazda zasilania. Jest już za późno, aby producenci byli w stanie przeprojektować swoje modele. Dodatkowo Nvidia, która zatwierdza każdy projekt PCB, wcale nie musi wyrazić zgody na takie rozwiązanie. Pamiętajmy, że “zieloni” nie chcą, aby wersja Founders była traktowana jako ta gorsza, nawet z takiego powodu, jak zastosowane gniazdo zasilania.

Cena również nie zachwyca

Gdy omawiałem wydajność w porównaniu do poprzedniej generacji wspomniałem o pewnym “ale”. Miałem na myśli właśnie cenę nowej karty Nvidii. RTX 4080, przynajmniej na razie, został wyceniony na 7049 zł, automatycznie stając się najdroższej sprzedawaną kartą z serii 80. Aby ułatwić całe porównanie, musimy jednak spojrzeć na ceny sugerowane w dolarach. Dla porównania RTX 3080 został teoretycznie (wiadomo, jak wyglądała jego dostępność) wyceniony na "zaledwie" 699 dolarów. Okazuje się, że gdy cofniemy się o jeszcze jedną generację, również zauważymy jednak podwyżkę. RTX 4080 poniekąd został wyceniony identycznie jak model Founders RTX 2080 Ti, gdzie zwykły RTX 2080 kosztował 799 dolarów.

Cóż, świat po pandemii na pewno się zmienił, a koszty produkcji półprzewodników wzrosły, jednak czy aby na pewno aż tak bardzo? A może “zieloni” chcą wyciągnąć jak najwięcej z nasz graczy, wiedząc, że po zapaści rynku krypto nikt już nie wykupi większych zapasów magazynowych do koparek?

Warto też wspomnieć, że mówiąc o cenie mówimy o “najtańszych” modelach. Jak już wspominałem w naszym temacie, gdzie zbieramy informacje o cenach RTX 4080, wcale nie jest powiedziane, że RTX 4080 za 7 tyś zł w ogóle w sklepach znajdziemy! Fiński oddział Proshopu dość szybko studzi nasze nadzieje, ukazując, że najdroższe modele mogą kosztować nawet w okolicach 9 tyś złotych. To bardzo zbliża te konstrukcje w stronę RTX 4090, który może być nawet dwukrotnie wydajniejszy.

Biorąc pod uwagę, w jakich cenach znajdziemy obecnie RTX 3090 czy RTX 3080, może się okazać, że część użytkowników będzie wolała pozostać przy starszej generacji, zwłaszcza w obecnych czasach szalejącej inflacji i niepewnej sytuacji na świecie.

Konkurencja nie śpi

W międzyczasie NVIDII wyrosła konkurencja w postaci nowych Radeonów RX 7900 XTX i RX 7900 XT. AMD podczas prezentacji nie stroniło od przytyków w stronę “zielonych”, podkreślając, że ich nowe karty nie potrzebują adapterów do zasilania, większej obudowy czy mocniejszego zasilacza.

Dodatkowo oba modele wzbudziły spore zainteresowanie głównie za sprawą cen: 999 i 899 dolarów. Prawie 200 dolarów niższa cena (w Polsce może się to przełożyć nawet na 1000 zł) na pewno może być argumentem, który przekona część użytkowników. Wszystko będzie zależało od wydajności nowych kart od “czerwonych”, jednak i tutaj nie mamy złych informacji. Samo AMD zapowiada nawet 70% wzrost w stosunku do RX 6950 XT, co może pozwolić osiągnąć wydajność zbliżoną w niektórych tytułach nawet do RTX 4090. Oczywiście mowa o tytułach nie wykorzystujących Ray Tracingu. Tutaj RTX 4080 raczej nie będzie zagrożony.

Zapowiedź nowych RX-ów od AMD może nam jednak pomóc. Na pewno mogą powstrzymać Nvidię przed podwyższeniem ceny RTX 4080. Nie jest powiedziane, że zaraz po premierze Radeonów (która nastąpi już w grudniu), “zieloni” nie będą zmuszeni do obniżenia wyceny swoich jednostek. Wszystko będzie zależało od wydajności nowych RX.