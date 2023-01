To najdroższy sprzęt w historii Lidla! Kupisz go już teraz

Sieć sklepów znana niegdyś wyłącznie z produktów FMCG nie przestaje zaskakiwać. W ofercie pojawił się najdroższy w historii Lidla sprzęt - tak tanio nie kupisz go nawet o konkurencji z wyspecjalizowanym sprzętem.

Miniony rok był dość intensywnym okresem dla Lidla, a to m.in. w wyniku rekordowej liczby otwarcia nowych sklepów, co idealnie zobrazowało znaczenie sieci, która obchodziła 20 rocznicę na polskim rynku. Przełożyło się to również na ilość zatrudnionych pracowników, a także wyniki finansowe. Nie sposób pominąć jednak rozwoju platformy e-commerce, która dostarcza nam nowych ofert niemal każdego dnia. Niejednokrotnie - dość zaskakujących...tak stało się i tym razem, a produkt jest również najdroższym w historii Lidla!

PARKSIDE Traktorek kosiarka spalinowa PBAM 224 A1, 5 kW

Jeśli jesteś szczęśliwym posiadaczem ogrodu lub działki o dużej powierzchni, koszenie może spędzać sen z powiek. Zwłaszcza, że jest to nie tylko pracochłonne ale i męczące, co prędzej czy później odczuje nasz kręgosłup. Posiadanie traktorka w formie kosiarki spalinowej jest swego rodzaju luksusem, a to m.in. dzięki funkcjonalności i wygodzie...

Zobacz również:

Oto, co musisz o nim wiedzieć

mocny 4-suwowy silnik benzynowy o mocy 5 kW (6,8 KM) i pojemności 224 ccm

łatwy dostęp dla serwisu i konserwacji

kompaktowa i zwrotna kosiarka samojezdna

rozruch elektryczny ułatwiający uruchamianie

łatwo dostępne i wygodne elementy sterujące

centralna regulacja wysokości cięcia

duża szerokość cięcia 610 mm i tylko 720 mm szerokości całkowitej

1-pedałowy napęd umożliwiający szybkie manewrowanie

łatwa do opróżnienia skrzynia wychwytująca 150 l

do trawników o powierzchni do 1000 m2

ręczne włączanie i wyłączanie kosiarki

zintegrowana funkcja czyszczenia

opony bieżnikowane, z ergonomicznym siedziskiem

elementy sterujące: kierownica, pedał do jazdy, dźwignia do regulacji wysokości cięcia, dźwignia sprzęgła kosiarki

Dane techniczne:

silnik: 4-suwowy silnik OHV

pojemność: ok. 224 cm³

moc: 5 kW / 6,8 KM

napięcie/pojemność akumulatora: 12 V (7 Ah)

prędkość obrotowa na biegu jałowym: 3.000 obr.

szerokość cięcia: ok. 610 mm

wysokość cięcia: ok. 35-75 mm

wydajność powierzchniowa: ok. 1000 m²

prędkość jazdy: do przodu: 1,4 - 4,6 km/h / do tyłu: 2,3 km/h

promień skrętu: ok. 140 cm

pojemność kosza na śmieci: 150 l

pojemność zbiornika: 1,4 l

Jak wspominaliśmy, sprzęt jest dotychczas najdroższym produktem, jaki znalazł się w ofercie polskiego Lidla, jednak równocześnie - jest to jedna z najbardziej atrakcyjnych cen za traktorek na rynku. Kupisz go już teraz za 6599 zł pod tym linkiem - uwaga, może wyprzedać się dość szybko!

Sprawdź również: Lidl przecenia elektronarzędzia! Taka okazja szybko się nie powtórzy.