To naprawdę się dzieje! Galaxy Tab S9 został przetestowany pod katem najbardziej przydatnej zmiany

Wyciekło nowe wideo, które pokazuje najlepszą zmianę w najnowszym tablecie Samsunga - wodoodporność.

Nowe tablety Samsunga, wraz z różnymi innymi nowymi urządzeniami, zostaną zaprezentowane już za niecały tydzień podczas Galaxy Unpacked 2023. Oczywiście wiele osób czeka na oficjalne informacje dotyczące specyfikacji i możliwości kolejnej odsłony tabletów firmy, jednak te pojawią się dopiero na nadchodzącym wydarzeniu. Na szczęście kolejny nieoficjalny przeciek w końcu pokazał mała ale ważną zmianę w Galaxy Tab S9 w pełnej krasie.

W nowym shorcie na Youtube, załadowanym na platformę przez użytkownika bro_99, możemy zobaczyć nadchodzący tablet Samsunga przechodzący przez próbę wody - dosłownie. Nowy tablet, który ma przynieść dużą zmianę w postaci dodania właśnie certyfikatu wodoodporności jest w tym filmiku polewany wodą i - na całe szczęście - nadal działa po tym zajściu.

Zobacz również:

Oczywiście trzeba pamiętać, że to wideo nie pokazuje bezpośrednio certyfikatu wodoodporności tabletu, ani nawet jego poziomu wodoszczelności, a tylko pojedyncze zetknięcie z wodą. Jednakże już to pozwala sądzić, że poprzednie przecieki były prawdziwe i Samsung rzeczywiście pokusił się o uszczelnienie swojego nowego Galaxy Taba S9. Jest to na pewno świetna wiadomość dla osób, które lubią oglądać filmy wannie czy też na świeżym powietrzu - wiadomo, że nagły deszcz czy zsunięcie się sprzętu do wanny nie będzie aż tak dużym ryzykiem dla wodoodpornych modeli.

Niestety wygląda na to, że między innymi właśnie nowa wodoodporność może przyczynić się do zdecydowanie wyższych cen nowych tabletów. Niestety najnowsze przecieki sugerują, że nowy sprzęt może być zdecydowanie droższy od poprzedniej generacji.