To naprawdę się dzieje! Realme dodało gazu i rozpoczęło współpracę z Coca-Colą

Słodkie napoje gazowane to jeden z ulubionych napitków wielu osób. Teraz prawdziwi fani najpopularniejszej marki mogą jeszcze mocniej pokazać swoje uwielbienie dla czarnego napoju - na rynek wychodzi smartfon prosto od Coca-Coli!

Ostatnimi czasy współpraca wielkich producentów smartfonów z innymi firmami jest coraz częstszą praktyką. Ostatnimi czasy najgłośniejsza zapewne była premiera realme GT Neo 3T, który miał specjalną wersję Dragon Ball. jednak nawet na rodzimym podwórku takie rzeczy się działy - wystarczy wspomnieć kolaborację Samsunga z PROSTO.

Aktualizacja 27.01.2023

Po kilku dniach spekulacji i - nie ma co ukrywać - ogólnoświatowego zdziwienia, realme postanowiło odkryć karty i oficjalnie zapowiedzieć swoją współpracę z Coca-Colą. Firma ma już niedługo - jeszcze w pierwszym kwartale 2023 roku - wypuścić na rynek swój telefon opracowany w kolaboracji z najpopularniejszym gazowanym napojem świata.

Na dedykowanej stronie telefonu możemy znaleźć nie tylko kilka teaserów dotyczących samego urządzenia, ale też wiele sloganów nawiązujących i do możliwości smartfona, ale także do znanych kampanii reklamowych i sloganów Coli. Dzięki temu dowiedzieliśmy się nie tylko o marketingowej strategii firmy co do tego urządzenia, ale też możemy się spodziewać rychłego wejścia na rynek. W przeciwnym wypadku strona nie byłaby raczej gotowa już teraz.

Jednakże nieczęsto słyszymy o współpracy z firmą zupełnie nie związaną z popkulturą, a raczej z przemysłem spożywczym. Wygląda jednak na to, że i na takie ewentualności musimy się przygotować, gdyż Coca-Cola, producent najpopularniejszego słodzonego napoju na świecie, postanowił wejść na rynek smartfonowy dzięki limitowanej edycji telefonu. Dla fanów marki i kolekcjonerów może to być nie lada gratka!

[Exclusive] Here's the all new #Cola Phone ????

Can confirm that the device is launching this quarter in India.

Coca-Cola is collaborating with a smartphone brand for this new phone.

Feel free to retweet.#ColaPhone pic.twitter.com/QraA1EHb6w — Mukul Sharma (@stufflistings) January 24, 2023

Na tę chwilę nie jesteśmy jeszcze pewni, jaki telefon ma posłużyć za bazę specjalnego telefonu od Coli, jednak najprawdopodobniej jest to realme 10. Skorzystanie z projektu realme nie może dziwić, gdyż ten producent jest bardzo otwarty na nietypowe współprace, a nawet sam design telefonów firmy bardzo często jest niecodzienny i zwraca sporą uwagę.

Zaprezentowane rendery zdają się potwierdzać fakt, że telefon od Coli będzie bazował na realme 10 - widać to po charakterystycznych tylnych kamerach. Jeśli tak możemy się spodziewać, że nie zmieni się też w nim wiele jeśli chodzi o specyfikację. Tu jednak warto pamiętać, że takie kolaboracje najczęściej wchodzą na rynek w najwyższej konfiguracji jeśli chodzi o pamięć RAM i pamięć wewnętrzną. W takim razie Coca-Colowy smartfon powinien mieć następującą specyfikację techniczną:

Fot. Mukul Sharma / Twitter.com

Ekran : 6,5" FullHD+ AMOLED, 90 Hz

: 6,5" FullHD+ AMOLED, 90 Hz Procesor : MediaTek Helio G99

: MediaTek Helio G99 RAM : 8 GB LPDDR4X

: 8 GB LPDDR4X Pamięć wewnętrzna : 128 GB UFS 2.2

: 128 GB UFS 2.2 System : Android 13, zapewne spersonalizowana nakładka Coca-Cola

: Android 13, zapewne spersonalizowana nakładka Coca-Cola Aparat przedni : 50 MP aparat główny, 2 MP sensor głębi

: 50 MP aparat główny, 2 MP sensor głębi Aparat tylny : 16 MP

: 16 MP Bateria: 5000 mAh, ładowanie 33 W

Widzimy wiec, że będzie to raczej budżetowy telefon - nie możemy spodziewać się najlepszych wyników w benchmarkach. Jednakże w tej współpracy raczej nie o to chodzi. Obie firmy chcą stworzyć kolekcjonerski model, który zostanie kupiony przez osoby zainteresowane raczej postawieniem go na półce, cały czas pudełku, a nie korzystaniem z niego na co dzień. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystać z tego telefonu w normalny sposób - jednak nie będzie to na pewno doświadczenie tak słodkie, jak sama Cola z puszki.

Jeśli jesteście zainteresowani nadchodzącym urządzeniem, trzeba się będzie trochę postarać aby go zdobyć. na tę chwilę wiemy, że wariant Coca-Cola wejdzie do sprzedaży w Indiach w pierwszym kwartale 2023 roku. Niestety nie mamy informacji o premierze w Polsce lub Europie. Jeśli wiec zależy nam na tym kolekcjonerskim rarytasie, import może być najłatwiejszym sposobem.