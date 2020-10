To nie Apple było pierwsze! To Motorola zrezygnowała z ładowarek

Rzuciliśmy się na Apple, a to wcale nie ono zrezygnowało z dodawania ładowarek do smartfonów. Mało kto pamięta, że pierwsza była Motorola w 2013 roku. Firma zrobiła to z innego względu i co ciekawe nikt nie miał jej tego za złe.

Od kilku dni czytam w internecie mnóstwo negatywnych opinii na temat nowego zestawu sprzedażowego iPhone'a. Doskonale wiemy już, że iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max oraz starsze modele nadal pozostające w sprzedaży dostarczane są jedynie z przewodem USB Typu C do Lightning.

Szybka ładowarka do iPhone 11 Pro

Apple podkreśla, że wyrzucenie ładowarki pomyślnie wpływa na środowisko. Mniejsze opakowania zmniejszają ilość CO2 potrzebną do transportu iPhone'a, a brak zasilaczy zaoszczędza mnóstwo plastiku i cennych podzespołów.

Tak to prawda, że Apple zagrało całkowicie po swojemu. Ceny iPhone'a nie uległy zmianie - stare modele bez ładowarki kosztują tyle samo, co z nią, a Apple specjalnie na tę okazję przygotowało specjalny zasilacz za jedyne 99 zł. Większość internatów z całego świata uważa, że to rozbój w biały dzień i dodatkowe wzbogacanie się na biednych klientach.

W tym momencie należy przypomnieć sobie, że Apple wcale nie jest pierwszą firmą, która zrezygnowała z dodawania ładowarki do zestawu, ale jest to pierwsze przedsiębiorstwo, które poważnie dostało za swój ruch. Wcześniej Apple krytykowaliśmy także za brak przejściówki z Lightning do Jack 3,5 mm oraz obudowy ochronnej do słuchawek EarPods, która znikła wraz z pojawieniem się iPhone'a 7.

Zestaw sprzedażowy iPhone'a 12

Siedem lat temu na rynku pojawił się zupełnie nowy smartfon Moto G wyprodukowany przez Motorolę, która w tamtych czasach należała do Google. Nowe urządzenia z miejsca zostało okrzyknięte budżetowym Nexusem. Smartfon oferował świetną specyfikację techniczną za niewygórowaną cenę. Niestety trzeba było iść na kompromisy. Jednym z nich był ograniczenie zestawu sprzedażowego do totalnego minumum. Oznaczało to, że smartfon dostarczany był jedynie z kablem USB Typu A do microUSB. Motorola argumentowała swoją decyzję oszczędnością pieniędzy, ale stosowała identyczne argumenty, jak Apple. Firma zakładała, że brak ładowarek pozytywnie wpłynie nie tylko na koszty produkcji, logistyki i dystrybucji, ale także środowisko.

Moto G 2013 Źródło: techadvisor.co.uk

Siedem lat temu brak ładowarki w zestawie z Moto G nikomu zbytnio nie wadził, a część klientów stanęła w obronie Motoroli - skoro otrzymujemy dobry telefon w niewielkich pieniądzach to dlaczego nie możemy dokupić ładowarki?

Dlaczego więc w 2020 roku tak bardzo boli nas brak zasilacza USB Typu C w zestawie sprzedażowym z iPhone 12? Z tą refleksją zostawiam Was czytelników razem z niniejszym materiałem. Tymczasem zapoznajcie się dokładnie z iPhone 12 w naszym artykule zbiorczym.