To nie koniec Olympusa. Właśnie pojawiły się nowe produkty.

Miesiąc temu firma Olympus była zmuszona odsprzedać swój dział fotograficzny, jednak nie zatrzymało to wprowadzenia na rynek nowych produktów. Co prezentuje tym razem?

Od miesiąca krążyły plotki, że firma Olympus przestanie funkcjonować. Użytkownicy mogą być jednak spokojni. Co prawda, marka Olympus podpisała porozumienie z Japan Industrial Partners dotyczące sprzedaży działu foto, ale obecnie nie wpływa to na realizację strategii związanej z wprowadzaniem na rynek nowych produktów. Tym razem rodzina Olympusa poszerzyła się o bezlusterkowiec OM-D E-M10 Mark IV oraz super teleobiektyw M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS.

Aparat OM-D E-M10 Mark IV

Kompaktowy i lekki aparat - OM-D E-M10 Mark IV

W tym miesiącu na rynku pojawi się nowy aparat marki Olympus, który charakteryzuje się niewielkim rozmiarem i niską wagą. Waży jedynie 476 gramów wraz z kartą pamięci, baterią oraz z obiektywem M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ. Został wyposażony w nową matrycę Live MOS o rozdzielczości 20 Mpix oraz system 5-osiowej stabilizacji obrazu, co pozwala na uzyskanie wysokiej jakości zdjęć i filmów, nawet jeśli pracujemy w nocy czy używamy teleobiektywów. W trybie seryjnym aparat jest w stanie wykonać 15 zdjęć w ciągu sekundy, przy czym ulepszony został również tryb C-AF, który precyzyjnie podąża z ostrością za obiektami będącymi w ruchu.

Nie zabrakło także dotykowego ekranu, z możliwością odchylania w dół, co sprawdzi się przy kręceniu vlogów czy robieniu selfie.

Bezlusterkowiec z serii OM-D E-M10 to idealne urządzenie dla kreatywnych i mobilnych fotografów.

Bezlusterkowiec OM-D E-M10 Mark IV

Teleobiektyw do fotografii przyrodniczej i sportowej

Nowością jest również teleobiektyw M.Zuiko Digital ED 100-400 mm F5.0-6.3 IS. Charakterystycznymi cechami tego produktu są:

Potężna ogniskowa w kompaktowej i lekkiej wersji,

System uszczelnień, który sprawia, że obiektyw jest odporny na mróz, zachlapania i kurz,

Niewielka minimalna odległość ustawienia ostrości dla wszystkich ogniskowych, wynosząca zaledwie 1,3 m,

Maksymalne powiększenie obrazu do 0,57x,

System optyczny, który zawiera cztery soczewki Extra-low Dyspersion (ED),

Dwie soczewki Super High Refractive Index (Super HR) i dwie soczewki High Refractive Index (HR), które zapewniają, jasny, wyraźny i ostry obraz na całej powierzchni kadru dla wszystkich Długości ogniskowej,

Powłoki ZERO (Zuiko Extra-low Reflection Optical), odpowiadające za skuteczną redukuję flar i odblasków w niekorzystnych warunkach oświetleniowych,

Funkcje Focus Switch i Focus Limiter, dzięki którym zakres pracy AF jest możliwy pomiędzy trzema poziomami, w zależności od dystansu.

Teleobiektyw M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS

Dostępność i ceny

Aparat i obiektyw pojawią się na rynku w połowie sierpnia. Bezlusterkowiec OM-D E-M10 Mark IV będzie dostępny w cenie od 3199 zł za body, natomiast za obiektyw M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS zapłacimy ok. 5790 zł.