To nie koniec kłopotów Huawei? Rząd USA chce kolejnych sankcji!

Sytuacja na linii Stany Zjednoczone-Huawei jest napięta od dłuższego czasu. Wygląda na to, że konflikt może się jeszcze pogłębić.

Odkąd w sierpniu 2019 roku Huawei zostało wpisane na czarną listę Departamentu Handlu przez ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych - Donalda Trumpa - pozycja firmy na światowym rynku zaczęła słabnąć. Firma została oskarżona między innymi o szpiegowanie oraz współpracę z chińskim wojskiem. Producent został przez to odcięty od współpracy z amerykańskimi podmiotami. Spowodowało to między innymi brak dostępu od produktów Google: systemu Android oraz Usług Google, takich jak Gmail, Dysk i inne przydatne w codziennej pracy funkcje. Producent musiał stworzyć własny ekosystem, oparty na systemie HarmonyOS 2.0.

Wydawało się, że zmiana władzy w Białym Domu i objęcie funkcji prezydenta przez Joe Bidena sprawi, że możliwe będzie załagodzenie sytuacji. Wygląda jednak na to, że nic bardziej mylnego. W ostatnim wywiadzie, jakiego agencji Reuters udzieliła sekretarz stanu Gina Raimondo usłyszeliśmy, że rząd Stanów Zjednoczonych nie wyklucza jeszcze agresywniejszych posunięć w stosunku do Huawei, jeżeli uzna to za niezbędne. Zdaniem Waszyngtonu chińska firma wciąż stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i poważnie rozważy wprowadzenie jeszcze bardziej dotkliwych sankcji. Władze chcą także przestrzec inne państwa przed ewentualną współpracą z Huawei i wykorzystaniem wytworzonego przez firmę sprzętu w rozwoju sieci 5G.

Gina Raimondo nie udzieliła w trakcie wywiadu żadnej wiążącej decyzji w kwestii działań przeciwko innemu chińskiemu producentowi elektroniki: Honor. Nie tak dawno w sieci pojawiły się informacje, wedle których administracja Joe Bidena zamierza podjąć podobne działania w stosunku do tej firmy do tych, jakie dwa lata temu Donald Trump zastosował w przypadku Huawei. Warto też odnotować, że Honor dopiero niedawno odłączył się od Huawei.

