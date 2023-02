To ostatni moment na zakup Galaxy S23 w promocyjnej cenie! Specjalna oferta Samsunga wygasa już jutro

Urządzenia z serii Galaxy S23 zostały objęte promocją, dzięki której możemy zaoszczędzić nawet kilkaset złotych.

Galaxy S23 w promocyjnej cenie

Na początku lutego Samsung zaprezentował nowe modele swoich flagowych smartfonów. Urządzenia trafiły już do sprzedaży, a chętni użytkownicy mogą zdecydować się na jeden z poniższych wariantów z serii Galaxy S23:

Podstawowy - Galaxy S23 ,

, Model z większą baterią oraz większym ekranem - Galaxy S23 Plus ,

, Najwyższa wersja tegorocznego flagowca - Galaxy S23 Ultra.

Wszystkie modele dostępne są obecnie w promocyjnej ofercie, dzięki której możemy zaoszczędzić nawet kilkaset złotych. Potencjalni użytkownicy mogą skorzystać z programu Odkup (w którym Samsung zapłaci za twojego starego smartfona Galaxy), a dodatkowo zapłacą niższą cenę za wariant z większą ilością pamięci. Jeżeli więc zdecydujesz się na zakup Galaxy S23 Ultra w wersji wyposażonej w 512 GB pamięci masowej, to zapłacisz za niego taką samą cenę jak za model oferujący 256 GB miejsca na pliki. Oferta obejmuje prawie wszystkie warianty pamięci poszczególnych modeli.

Galaxy S23

Wariant 256 GB / Cena: 4799 zł 4599 zł / Link

Galaxy S23 Plus

Wariant 512 GB / Cena: 6299 zł 5799 zł / Link

Galaxy S23 Ultra

Wariant 512 GB / Cena: 7499 zł 6799 zł / Link

/ Wariant 1 TB / Cena: 8699 zł 7999 zł / Link

Samsung umożliwia także skorzystanie z programu Odkup, dzięki któremu za twój starszy model Galaxy możesz otrzymać spory zwrot gotówki. Dokładny regulamin programu znajdziecie tutaj.

Jeżeli zastanawiałeś się nad zakupem nowego flagowca z serii Galaxy S23, to prawdopodobnie jest to jeden z najlepszych momentów aby to zrobić. Atrakcyjne promocje na nowe urządzenia Samsunga pojawiają się zazwyczaj zaraz po ich premierze (ale przed trafieniem produktu do szerszej dystrybucji) oraz na kilka miesięcy po oficjalnej prezentacji. Od dłuższego czasu monitoruję na bieżąco cenę Galaxy Watcha 5 Pro i ta zasada potwierdziła się w jego przypadku.

Zaraz po pojawieniu się w sklepach cena zegarka nie zmieniała się przez kolejne kilka miesięcy, po których w sieci zaczęło pojawiać się coraz więcej atrakcyjnych promocji na urządzenie (np. zwrot gotówki przy zakupie czy rabat na konkretny model). Od tego czasu regularnie - mniej więcej raz na miesiąc/raz na półtorej miesiąca - w sklepie Samsunga możemy znaleźć ciekawą promocję na flagowego smartwatcha.

Istnieje więc spore prawdopodobieństwo, że cena modeli z serii Galaxy S23 nie będzie ulegała żadnym zmianom przez najbliższe kilka miesięcy, a co za tym idzie w sieci nie pojawią się żadne nowe promocje na urządzenie.

Pierwsze atrakcyjne oferty - pomijając trwającą przedsprzedaż - zapewne zostaną udostępnione dopiero za kilka miesięcy. Jeśli więc nie spieszy Ci się z zakupem nowego smartfona, to z całą pewnością warto poczekać na kolejne promocje. Z drugiej strony, jeżeli zależy Ci na wymianie swojego telefonu, to zdecydowanie teraz jest jeden z najlepszych momentów aby to zrobić.