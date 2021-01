To ostatnia chwila na obejrzenie filmu o Lady Dianie na Netflixie!

Film dokumentalny "Diana" opowiadający o księżnej Walii znika z platformy Netflix! Do kiedy można go obejrzeć i czy warto?

Netflix regularnie dodaje na swoją platformę ogrom filmów i seriali. Każdego miesiąca lista nowododanych tytułów mieści dziesiątki produkcji, co cieszy każdego subskrybenta usługi VOD. Jednak żeby coś mogło się pojawić, to coś musi zniknąć. Tym razem naszedł czas na film dokumentalny o księżnej Dianie z 2017 roku.

Diana Spencer urodziła się w 1961 roku i była pierwszą żoną Karola, księcia Walii. Za swojego życia była najbardziej popularną i jednocześnie najbardziej lubianą członkinią rodziny królewskiej. Mimo wysokiego statusu społecznego i materialnego, nie ominęły jej problemy psychiczne. Niestety, cierpiała ona między innymi na bulimię oraz depresję. W czasie małżeństwa była świadkiem zwiększającej się zażyłości między jej mężem, Karolem, a Kamilą Shand (Parker-Bowles). W 1996 roku doszło do rozwodu, po którym rok później zginęła w wypadku samochodowym w Paryżu. Śmierć księżnej Walii wywołała bardzo emocjonalny odbiór publiki oraz mediów. W ostatnim czasie szczególnie głośno stało się o Dianie Spencer ze względu na premierę 4 sezonu serialu "The Crown", gdzie historia Lady Diany oraz Karola była głównym wątkiem produkcji.

Jutro, czternastego stycznia, film dokumentalny o Lady Dianie zostanie usunięty z platformy Netflix. Oznacza to, że dziś jest ostatni dzień, w którym możemy się z nim zapoznać. Produkcja o tytule "Diana" (ang. "Diana: In Her Own Words") wykorzystuje archiwalne zdjęcia i prywatne nagrania obrazujące życie księżnej. Warto zapoznać się z tą produkcją chociażby po to, by nabrać kolejnej perspektywy na historię Lady Diany.

