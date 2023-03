To ostatnia szansa, żeby zagrać w Diablo 4 już w ten weekend. Sprawdź, co musisz zrobić

W piątek rozpoczną się beta testy jednej z najbardziej oczekiwanych gier ostatnich lat - Diablo 4. Co zrobić, aby wziąć w nich udział?

Diablo 4 zadebiutuje na rynku 6 czerwca tego roku. To zdecydowanie jedna z najważniejszych i najbardziej oczekiwanych premier nie tylko ostatnich miesięcy, ale także ostatnich lat. Po 25 latach od debiutu pierwszej odsłony, kolejny raz wejdziemy do świata Sanktuarium, aby zmierzyć się z hordami piekieł.

W najbliższy piątek, 17 marca rozpoczną się zamknięte beta testy. Do dyspozycji dostaniemy 3 klasy postaci (Barbarzyńca, Łotrzyca, Czarodziejka). W trakcie trwania testowego weekendu będziemy mieć możliwość przejścia prologu oraz całego I Aktu. Z kolei maksymalny poziom, jaki osiągnie nasza postać to 25. Co ważne, postępy, których dokonamy w beta testach nie przeniosą się do pełnej wersji gry w czerwcu.

Zobacz również:

Co zrobić, aby wziąć udział w beta testach w terminie 17 - 19 marca? Wystarczy kupić grę Diablo 4 w przedsprzedaży na wybraną platformę. To wystarczy, aby móc cieszyć się powrotem do Sanktuarium przed innymi graczami. Gdzie kupić pre-order Diablo 4 najtaniej?

Diablo 4 na PC

Diablo 4 na PS4

Diablo 4 na PS5

Diablo 4 na Xbox One/Xbox Series X/S