To rozwiązanie Firefoxa da Ci pelną prywatność w sieci

Mozilla pokazała innowacyjne podejście do ciasteczek, które znajdują się na wszystkich stronach internetowych. Nazywa się Total Cookie Protection i ma dać Ci najwyższy poziom prywatności.

Choć Mozilla zapowiadała to rozwiązanie już w lutym 2021 roku, przyszło nam na nie sporo poczekać. W międzyczasie Firefox otrzymał inne związane z ciasteczkami - Enhanced Tracking Protection Strict Mode. Dzisiaj zastępuje je Total Cookie Protection, a Firefox staje się dzięki temu (jak głosi Mozilla) "najbezpieczniejszą i najbardziej prywatną przeglądarką świata". Nowa technologia dostępna jest dla wszystkich wydań dekstopowych, czyli na Windows, macOS i Linuxa.

Jak działa Total Cookie Protection? Strona internetowa umieszcza ciasteczka w przeglądarce - jest to niewielki kod, który pozwala witrynie nie tylko rozpoznać użytkownika, ale również podążać za nim w internecie. Dzięki temu budowany jest profil internauty, pozwalający na rekomendowanie treści, dopasowanie reklam oraz podobne działania. Użytkownicy Firefoxa wyłamią się z tego standardu - ciasteczka będą nadal zbierane, lecz dla każdej witryny przygotowano "słoik",w którym będą trzymane w izolacji. A więc ciasteczek ze strony A nie oczyta strona B i vice versa. Opcja ta będzie włączona domyślnie, a w efekcie użytkownik przestanie mieć "niewidzialnych towarzyszy" podczas przeglądania witryn online. Ilustruje to powyższa grafika.

Total Cookie Protection to interesujące podejście, dzięki któremu Mozilla chce osiągnąć perfekcyjną równowagę pomiędzy prywatnością a swobodą internautów. I przyznam, że brzmi to interesująco, a dodatkową zaletą jest fakt, że korporacje będą otrzymywać mniej informacji o użytkownikach. Jak podaje Fundacja, jest to zwieńczenie sposobów ochrony użytkowników, nad którym pracowano od 2015 roku.

