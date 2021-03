To się porobiło. Intel chce produkować procesory Apple M1!

Intel odczuł brak firmy Apple. Po serii reklam ukazujących wady procesora Apple M1 niebiescy chcą produkować przyszłe układy Apple Silicon.

Apple w czerwcu 2020 roku dało nam jasno do zrozumienia, że w przeciągu najbliższych 24 miesięcy zerwie wszelkie umowy z Intelem na dostawy procesorów Core do komputerów Mac. Wszystko idzie zgodnie z planem, a na rynku dostępne są już komputery z Apple M1. Mowa o MacBooku Air, MacBooku Pro oraz Macu mini. Wkrótce dołączy do nich większy MacBook Pro oraz iMac.

Apple M1

W międzyczasie Intel zauważył, że zmniejszająca się liczba kontraktów z Apple źle wpływa na rozwój firmy. Na początku stworzono serię reklam, które miały na celu zdyskredytować procesor Apple M1. Zatrudniono nawet aktora, który swego czasu reklamował komputery Macintosh. Cały plan nie wypalił, a nowa strategia zakłada, że Intel będzie produkować układy scalone Apple Silicon.

Intel poinformował, że zainwestuje 20 miliardów dolarów w budowę dwóch fabryk procesorów w Ocotillo w stanie Arizona. Zostaną one przeznaczone do produkcji układów scalonych w architekturze x86 oraz ARM.

Zgodnie z najnowszymi informacjami Intel stara się zainteresować firmę Apple produkcją układów Apple Silicon. Po zerwaniu umów przez Apple, niebiescy zamierza powrócić jako dostawca zewnętrzny i produkować procesory do nowych modeli komputerów Mac, smartfonów iPhone oraz tabletów iPad.

Mac mini z procesorem Apple M1

Obecnie za produkcję procesorów Apple Silicon odpowiedzialna jest tajwańska firma TSMC. W fabrykach TSMC znajdziemy już 5 nm linię produkcyjną, a w planach jest uruchomienie 4 nm oraz 3 nm linii produkcyjnych. Tymczasem Intel od lat ma ogromne problemy z wdrożeniem 7 nm procesu technologicznego.

Pierwszy 7 nm chip Intel opuści fabrykę dopiero w drugim kwartale 2021 roku, a przedsięwzięcie będzie możliwe dzięki współpracy z TSMC.

Sytuacja jest rozwojowa i dziwna. Z jednej strony Intel atakuje Apple swoimi reklamami, a z drugiej najważniejsze osoby w firmie chcą podpisać kontrakt na produkcję procesorów Apple Silicon.

Jeżeli plan się powiedzie Intel będzie w stanie poznać dokładne schematy procesorów Apple Silicon, co z pewnością pomoże inżynierom dopracować autorskie układy ARM firmy Intel.

Źródło: MacRumors.com