To urządzenia z Lidla powinno być w każdym domu - może uratować Ci życie!

Zdaje się, że oferta niemieckiej sieci sklepów zaczyna wykraczać nawet poza podstawowe urządzenia AGD i elektronikę. Tym razem, Lidl ma dla nas coś specjalnego - ten produkt pozwoli Ci uniknąć tragedii i zwiększyć bezpieczeństwo w domu. Już niebawem, kupisz je w wyjątkowo niskiej cenie.

Lidl posiada dość szeroki zakres asortymentu - to nie ulega wątpliwości. Mowa tu nie tylko o elektronice, AGD, narzędziach, ale nawet i Smart Home. Nowoczesne urządzenia zostały stopniowo wprowadzane do oferty już od 2020 roku (więcej dowiesz się z naszego wpisu: Lidl: urządzenia i gadżety Smart Home w niskich cenach - te produkty warto kupić.) Poszerzająca się oferta zdaje się zyskiwać sympatię konsumentów, a codzienne zakupy spożywcze - nierzadko kończą się złapaniem prawdziwych okazji. Tym razem, znana sieć przedstawia urządzenie, które powinno być w wyposażeniu każdego domu...

GLORIA Czujnik tlenku węgla KO2D

Niestety niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak wiele niebezpieczeństw czycha na nas we własnych domach. Wśród licznych tragedii winowajcą jest nierzadko tlenek węgla, znany jako czad. Jego rozprzestrzenianie się blokuje dostęp tlenu, a w efekcie tego - uniemożliwia przepływ krwi. Zdradziecki gaz jest bezwonny, tak więc osoby, u których doszło do zatrucia - nie były świadome przedostania się trującego tlenku do pomieszczenia. Jego wysokie stężenie prowadzi do nieprzytomności, zastania oddechu oraz w końcowym etapie - zatrzymania akcji serca. Lidl wie, jak ustrzec się przed śmiercionośnym czadem - wystarczy posiadać sprawny czujnik tlenku węgla. Tylko i aż tyle, ponieważ nadal jego obecność w polskich domach jest rzadka...

Zobacz również:

Urządzenie posiada duży wyświetlacz LCD, a w przypadku przedostania się niebezpiecznego gazu - uruchamia się alarm o głośności 85 dB. Co więcej, urządzenie posiada aż 7-letnią gwarancję. Zważając na promocję, to zaledwie 10 zł za rok użytkowania, a co najważniejsze - bezpieczeństwa. Już w najbliższą sobotę (12.11), pojawi się możliwość zakupu czujnika w cenie 79,90 zł - 69,90 zł. Szczegóły możesz sprawdzić pod tym linkiem. Promocja obowiązuje wyłącznie przez jeden dzień - 14.11 czujnik powróci do sprzedaży w regularnej cenie.

Choć prawdziwą ceną, jest cena bezpieczeństwa, którą może zapewnić...