To urządzenie otrzymało nagrodę Dysona. Co robi?

To urządzenie wygląda przerażająco i pomaga w... radzeniu sobie ze strachem!

To nagrodzone nagrodą Dysona akcesorium do robienia zastrzyków może wyglądać przerażająco, ale pomaga ono zmniejszyć reakcję na ból podczas ukłucia. Jest to równiez dobra wiadomość dla tych, którzy mają trypanofobię lub odczuwają strach przed igłami.

Pomijając fakt, że wynalazek ma dość dziwaczny wygląd, działa on tak: umieszcza się go "wokół" miejsca zastrzyku, a jego zaokrąglone końcówki stymulują skórę. Delikatna stymulacja rozprasza Twóją uwagę, ponieważ mózg nie jest w stanie odróżnić kolców od igły wbijającej się w skórę. Zanim zorientujesz się, co się stało, będzie już po zastrzyku!

Projektanci Sofía Aparicio Ródenas, Laura Martinavarro i Juan Carlos Espert zdobyli nagrodę James Dyson National Award w Hiszpanii. Urządzenie Pinsoft przechodzi teraz do międzynarodowego etapu programu nagród, którego wyniki zostaną ogłoszone 13 października.

