To urządzenie to podstawa twojego bezpieczeństwa przez cały rok. Jeśli jeszcze nie masz, to biegnij do sklepu

Jakie detektory dymu i czadu są najbezpieczniejsze? Jakie funkcje mogą posiadać? Zadbaj o bezpieczeństwo w swoim domu i zobacz, które urządzenia wybraliśmy.

Czujniki dymu, jak sama nazwa wskazuje, wykrywają i lokalizują zadymione pomieszczenia, zapewniając nam bezpieczeństwo. Są one niezbędne w każdym domu, zwłaszcza w okresie grzewczym. Można je podzielić na trzy rodzaje:

optyczne - korzystające ze światła optycznego lub laserowego;

Na co zwrócić uwagę podczas zakupu?

Przy wyborze czujnika nie warto sugerować się wyłącznie ceną. Urządzenie to ma przede wszystkim informować o potencjalnym zagrożeniu i dbać o nasze bezpieczeństwo. Warto jednak zwrócić uwagę na takie aspekty jak zasilanie, głośność, powierzchnia działania, a nawet wilgotność i temperatura, w której będzie pracować.

Większość detektorów jest zasilana przez baterię lub akumulator, jednak na rynku można znaleźć także te korzystające z sieci elektrycznej. Nie są one dobrym rozwiązaniem w przypadku przerw w dostawie prądu. Równie ważna jest też głośność sygnału. Jeżeli będzie on zbyt cichy, nie usłyszymy alarmu będąc w innym pokoju, słuchając muzyki czy śpiąc. Istotnym parametrem określającym zakres działania urządzenia jest również powierzchnia danej przestrzeni. Do zastosowań domowych najlepsze będą czujniki optyczne. Zwróć uwagę na zasięg i dokładność oraz to, czy urządzenie posiada certyfikaty i ma tzw. funkcję Testu, dzięki której w każdej chwili możemy sprawdzić czy prawidłowo wykrywa zagrożenie.

FireAngel ST-625

FireAngel ST-625 ma nie tylko piękną nazwę, ale i świetne parametry. Posiada opatentowane sensory THERMOPTEK, podnoszące poziom bezpieczeństwa użytkowników. Tu także gwarancja obejmuje aż 10 lat działania, a czujnik posiada funkcje testowania i resetowania. Urządzenie jest zasilane na dwie baterie typu AA i sygnalizuje o ich końcu działania.

KIDDE K7DCO

KIDDE K7DCO to wysokiej jakości czujnik czad, chroniący przed pożarem i tlenkiem węgla. Zasilany jest baterią. Posiada również przycisk test/reset do kontroli i obsługi urządzenia. Oprócz tego do dyspozycji użytkownika jest też przycisk „natężenie szczytowe”.

Orno OR-DC-609

Orno OR-DC-609 to czujnik zasilany bateryjnie. Gdy urządzenie wykryje zagrożenie, natychmiast uruchamia alarm optyczny (dioda LED) oraz akustyczny (syrena o głośności ok. 85 dB). Odpowiada za to czujnik fotoelektryczny, który wykrywa widzialny dym powstający w bezpłomieniowym, początkowym stadium pożaru. Co więcej, Orno OR-DC-609 posiada czujnik zużycia baterii, który da nam znać, gdy będzie trzeba wymienić je na nowe.

KIDDE 29HD

KIDDE 29 HD to czujnik dymu zasilany z 9V baterii i posiadający przyciski TEST oraz HUSH, które pozwalają kontrolować oraz wyciszać alarmy. Urządzenie jest nowoczesne, małe i łatwe w montażu. Poziom głośności syreny osiąga 85 dB, a zasilanie bateryjne zapewnia ciągłość działania nawet w przypadku zaniku napięcia zasilania w sieci. KIDDE 29HD skutecznie wykrywa zagrożenie dymne przesyłając nie tylko komunikat dźwiękowy, ale również optyczny.

