To urządzenie z Action sprawi, że wstaniesz rano z naładowaną baterią. I to dosłownie! [28.10.2022]

Kolejny hit w ofercie Action – tym razem mowa o sprytnym urządzeniu, które powinno stać w każdej sypialni. W dodatku teraz dostępne jest w ramach cotygodniowej oferty promocyjnej. O co chodzi?

W Action w każdą środę pojawia się nowa gazetka. Tym razem znalazło się w niej kilka ciekawych gadżetów. My zwróciliśmy szczególną uwagę na jeden z nich – mowa o budziku, który jednocześnie spełnia funkcję ładowarki indukcyjnej. Jeśli masz telefon, który można ładować w ten sposób – musisz rozważyć zakup tego urządzenia. Poniżej prezentujemy szczegóły! Warto? Naszym zdaniem – tak.

Budzik cyfrowy + bezprzewodowa ładowarka Maxxter

Dzięki funkcji podwójnego alarmu można ustawić kilka budzików jednocześnie – jeśli należysz do osób, które wciskają drzemkę kilkukrotnie, zanim na dobre się obudzą, to urządzenie z pewnością sprosta twoim oczekiwaniom. Dodatkowo, budzik pokazuje aktualną temperaturę, co z samego rana dostarcza strategicznych informacji – trzeba przyznać, że to świetny pomysł. Urządzenie wyposażono w cyfrowy ekran LCD z różnymi opcjami wyświetlania. Budzik jest dostępny w różnych wariantach kolorystycznych, by jak najlepiej dopasować się do stylu twojej sypialni.

Zobacz również:

Parametry:

Wymiary (z opakowaniem) (dxsxw): 5.1 x 16.9 x 9.5 cm

Kolor: Czarny, Srebrny

Wyświetlacz: Cyfrowy

Urządzenie jest dostępne w cenie 49,95 zł. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

Polecamy: Takiego urządzenia w Action jeszcze nie było. 30 lat temu miał to w kieszeni każdy dzieciak