To urządzenie z Biedronki zechcesz kupić [18.09.2022]

Biedronka online już działa! Przejrzeliśmy asortyment tego sklepu internetowego. Naszą uwagę zwróciło jedno urządzenie, które oprócz ciekawych funkcji ma również bardzo atrakcyjną cenę.

Nareszcie możemy zrobić zakupy w internetowym sklepie Biedronka Home. Czekaliśmy na uruchomienie Biedronki online z niecierpliwością, od razu więc postanowiliśmy zapoznać się z ofertą nowej platformy.

Naszą uwagę zwróciło jedno z urządzeń AGD – pionowy odkurzacz w bardzo atrakcyjnej cenie. Jednocześnie wygląda na to, że pod względem funkcji i konstrukcji może się on równać z niektórymi tego typu sprzętami dostępnymi obecnie na rynku. Co potrafi i ile kosztuje? Czy warto go kupić? Sprawdzamy!

HOFFEN odkurzacz pionowy bezprzewodowy z systemem Flexispace

Producent przekonuje, że ten odkurzacz bezprzewodowy z systemem flexispace zapewnia nieskazitelną czystość przy jednoczesnym komforcie użytkowania. Ma to odczuć przede wszystkim nasz kręgosłup. Wszystko dzięki konstrukcji rury, która zgina się aż do 180 stopni.

W odkurzaczu tym zastosowano system cyklonowy z dwoma poziomami prędkości. Ma on za zadanie oddzielać kurz od przepływającego powietrza, by wydmuchiwane na zewnątrz było czystsze niż to zasysane. System ten wspomaga zamontowany w odkurzaczu filtr EPA.

W zestawie znajdziemy dwie wymienne końcówki szczelinowe. Elektroszczotkę wyposażono w diody LED, dzięki czemu możemy dokładnie zobaczyć czyszczoną powierzchnię. Urządzenie wygląda stylowo i elegancko, a także naprawdę nowocześnie.

Parametry:

Materiał: tworzywo sztuczne, metal

Kolor: czarny, srebrny, morski

Ilość elementów: 7

Opis elementów: uchwyt odkurzacza, rura, elektroszczotka, końcówka długa, końcówka krótka, rura do samochodu, rękojeść odkurzacz

Moc: 140 W

Okres gwarancji (lata): 2

Certyfikaty: TUV

Odkurzacz jest dostępny w cenie 349 zł – szczegóły znajdziesz pod tym linkiem.

Z Biedronka Home polecamy również:

HOFFEN PAROWNICA, 1200-1400 W

Materiał: tworzywo sztuczne

Kolor: biały

Wymiary: 23 x 13 x 19,3 cm

Pojemność: 100 ml

Waga: 0,89 kg

Ilość elementów: 3

Opis elementów: parownica, nasadka szczotkująca, miarka do wody

Moc: 1200-1400 W

Okres gwarancji (lata): 3

Zasilanie: zasilanie sieciowe

Długość kabla: 165 cm

Napięcie: 220-240 V

Wodoodporny: NIE

Certyfikaty: DEKRA

Cena: 99 zł Więcej informacji

HOFFEN ŻELAZKO, 2000-2400 W, BEZPRZEWODOWE

Materiał: tworzywo sztuczne

Kolor: grafitowy

Wymiary: 32,5 x 15 x 17 cm

Sposób użycia: bezprzewodowe użytkowanie; moc 2000-2400 W

Pojemność: 310 ml

Waga: 1,33 kg

Ilość elementów: 1

Opis elementów: żelazko

Moc: 2000-2400 W

Okres gwarancji (lata): 3

Zasilanie: zasilanie sieciowe

Długość kabla: 196 cm

Napięcie: 220-240 V

Wodoodporny: NIE

Certyfikaty: DEKRA

Cena: 99 zł Więcej informacji

HYKKER, STACJA POGODOWA, Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM

Materiał: Tworzywo sztuczne, metal

Kolor: Biały

Wymiary: Stacja pogodowa: 15,9 x 11 x 2,3 cmNadajnik: 3,8 x 2,3 x 10,8 cm

Sposób użycia: Produkt do użytku wewnątrz pomieszczeń stacja; Nadajnik do umieszenia na zewnątrz

Waga: 0,380 kg

Ilość elementów: 5

Opis elementów: stacja pogodowa; nadajnik; baterie; przewód micro USB; ładowarka sieciowa

Rodzaj wyświetlacza: LCD

Rozmiar wyświetlacza/ekranu: 5,8'

Okres gwarancji (lata): 3

Zasilanie: Dwa źródła zasilania: baterie lub zasilacz

Napięcie: Nadajnik: 3 V, 2 AAOdbiornik: 5 V lub 3 AAA

Wejścia: micro USB

Wodoodporny: NIE

Certyfikaty: DEKRA

Cena: 109 zł Więcej informacji

HYKKER, STACJA POGODOWA Z MONOCHROMATYCZNYM WYŚWIETLACZEM CZARNA

Materiał: Tworzywo sztuczne, metal

Kolor: Czarny

Wymiary: Stacja pogodowa: 12.8x3.5x11.8 cm; Nadajnik: 4.6x9.9x2.6 cm

Sposób użycia: Produkt do użytku wewnątrz pomieszczeń stacja; Nadajnik do umieszenia na zewnątrz

Waga: 0,216 kg

Ilość elementów: 3

Opis elementów: stacja pogodowa; nadajnik; baterie

Rodzaj wyświetlacza: LCD

Rozmiar wyświetlacza/ekranu: 3,9'

Okres gwarancji (lata): 3

Zasilanie: Bateria

Napięcie: Nadajnik: 3 V 2 AAOdbiornik: 3 V 2 AA

Wodoodporny: NIE

Certyfikaty: DEKRA

Cena: 59,90 zł Więcej informacji

MPM, ROBOT KUCHENNY KASIA PLUS, MRK11

Materiał: plastik, stal, szkło

Kolor: biały

Wymiary: 33 x 22 x 36 cm

Waga: 5.670 kg

Ilość elementów: 9

Opis elementów: robot, misa malaksera o pojemności 1,5 l, misa blendera o pojemności 1,0 l, 4 wymienne tarcze ze stali nierdzewnej, przystawka wirująca do soku, wyciskacz do owoców

Moc: 800 W

Okres gwarancji (lata): 2

Zasilanie: 230 V ~ 50 Hz

Długość kabla: 1,22 m

Cena: 449 zł Więcej informacji

HYKKER, RADIO KUCHENNE Z BLUETOOTH, SREBRNE

Materiał: Tworzywo sztuczne, metal

Kolor: Srebrny

Wymiary: 25,5 x 5 x 15 cm

Sposób użycia: Produkt do użytku wewnątrz pomieszczeń

Waga: 0,720 kg

Ilość elementów: 3

Opis elementów: radio kuchene, kołki rozporowe, wkręty

Rodzaj wyświetlacza: LCD

Rozmiar wyświetlacza/ekranu: 1,5"

Moc: 6W

Okres gwarancji (lata): 3

Zasilanie: Sieciowe, baterie

Bluetooth: Bluetooth 5.0

Długość kabla: 1,55 m

Napięcie: 230 V~, 50 Hz, zegar: 3 V, 2 x bateria AA

Wodoodporny: NIE

Certyfikaty: DEKRA

Cena: 119 zł Więcej informacji

