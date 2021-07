Tom Clancy - Ubisoft pokaże dziś nową grę. Sprawdź, jak oglądać

Ubisoft poinformował, że dziś o 20:00 czasu polskiego zostanie zapowiedziana nowa gra sygnowana nazwiskiem popularnego autora powieści sensacyjnych, Toma Clancy'ego. Aktualnie nie jest znany pełny tytuł produkcji. Wiadomo tylko, że ma to być pierwszoosobowa strzelanka, klimatem przypominająca The Division. Serwis IGN na Twitterze zamieścił krótki materiał z rozgrywki.

Get a quick taste of a brand-new Ubisoft game right here, right now!



We had a chance to see what it looks like up close, and we can’t wait to tell you more. Keep an eye out on @Ubisoft tomorrow, July 19 at 11:15am PT for the full reveal. pic.twitter.com/nZkZB8kKNf