Tomb Raider oraz Lara Croft and the Temple of Osiris za darmo od Square Enix

Square Enix dołącza do producentów zachęcających do pozostanie w domu i grania. Co powiesz na kwarantannę z Larą Croft?

Square Enix na czas pandemii koronawirusa daje nam dwie gry. Pierwsza to reboot Tomb Raider z 2013 roku. Pozwala na poznanie pierwszych przygód Lary Croft na dzikiej wyspie w pobliżu Japonii. Produkcja ta różni się nieco od "klasycznych" rozgrywek TR - mamy tu otwarty świat, a także system rozwoju postaci. Zabrakło również złożonych zagadek - gameplay kładzie większy nacisk na przetrwanie w nieprzyjaznym środowisku. Mimo to, jako gra akcji/survival, tytuł ten otrzymał wysokie noty zarówno od producentów, jak i graczy.

Lara Croft and the Temple of Osiris z kolei zyskał mieszane opinie. Jest to kontynuacja Lara Croft and the Guardian of Light, a rozgrywka stawia na kooperację, w której może brać udział maksymalnie do czterech osób. Jak sugeruje to sam tytuł - mamy tu klimaty starożytnego Egiptu. Na zachętę trailer.

Jak zyskać oba te tytuły? Po protu dodać je do swojej biblioteki na Steam: