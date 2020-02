Tone e20 - smartfon, który uniemożliwia wykonanie nagich selfie

Wszyscy znamy te skandale, w których nagie zdjęcia mniej lub znanych osób trafiały z telefonów do sieci. Japoński producent Tone Mobile postanowił zabezpieczyć swoich klientów przed takimi wpadkami - jego telefonem nagiego selfie nie wykonasz!

Tone Mobile w Europie jest praktycznie nieznany. Ten japoński producent działa na krajowym rynku, gdzie cieszy się popularnością ze względu na wprowadzane do sprzedaży budżetowce. Najnowszy to Tone e20 - kosztuje (w przeliczeniu) ok. 200 dolarów, czyli niecałe 800 złotych, zaś jego cechą charakterystyczną jest to, że uniemożliwia wykonanie nagich zdjęć typu selfie. Funkcja ta nazywa się (w tłumaczeniu) "ochroną smartfona". Polega na tym, ze algorytmy analizują obiekt w polu widzenia obiektywu i jeśli wykryta zostanie nagość, zamiast wykonania zdjęcia wyświetli taki obrazek:

Nie trzeba znać japońskiego, ani jakiegokolwiek innego języka, aby zrozumieć, że oznacza to po prostu "nie". Tone Mobile wprowadziło tę funkcję, aby zapobiec kradzieży lub wyciekom nagich zdjęć klientów. Oczywiście nie podejrzewa się, że wszyscy takie wykonują, jednak gdyby ktoś chciał, spotka go niemiłe zaskoczenie. Można podejrzewać, że wielu rodziców będzie zainteresowanych nabyciem urządzenia dla swoich dorastających pociech. Dlaczego? Otóż wraz z funkcją "ochrony smartfona" można włączyć dyskretny alarm - gdy ktoś chce na nim wykonać nagie zdjęcie, na telefon "rodzicielski" jest wysyłane powiadomienie o tej próbie wraz z informacją o czasie i miejscu próby wykonania zdjęcia, a także miniaturka podglądu. Jak zaręcza producent, miniaturki takie nie są nigdzie przechowywane.

Źródło: Geek.com