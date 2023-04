Top 10 gadżetów i urządzeń Smart Home z AliExpress, które musisz mieć [19.04.2023]

Technologiczne gadżety otaczają nas niemal codziennie. Inteligentny dom stał się swego rodzaju synonimem nowoczesności, którą ostatnimi czasy ciężko dogonić. Choć urządzenia przybierają postać innowacji, wcale nie muszą kosztować nas majątek. Oto przegląd tanich produktów Smart Home na AliExpress!

Smart Home AliExpress

Inteligentny dom nieustannie zyskuje popularność i sympatię, a na rynku pojawiają się produkty w coraz bardziej przystępnych cenach. Poza komfortem i wygodą, mogą również zwiększać bezpieczeństwo domowników, jak i zwierząt. Dziś wzięliśmy pod lupę ofertę platformy AliExpress w poszukiwaniu urządzeń i gadżetów z zakresu Smart Home. Tanie i praktyczne rozwiązania nie nadszarpną twojego budżetu, a ponadto pozwolą unowocześnić dom. Sprawdź, co warto kupić w wyjątkowo atrakcyjnych cenach!

Głośnik Lenovo K3 Pro

Bezprzewodowy głośnik Smart wyposażono w akumulator o pojemności 1200 mAh, co pozwala na słuchanie muzyki nawet do 8 godzin. Łączność odbywa się poprzez Bluetooth 5.0, a dzięki wbudowanemu mikrofonowi, możliwe jest również prowadzenie rozmów głośnomówiących. Dzięki funkcji TWS (True Wireless Stereo), model pozwala na połączenie z głośnikami w pobliżu.

Cena: 32,29 zł

Przejdź do oferty

Czujnik temperatury i wilgotności

Utrzymanie prawidłowej temperatury i wilgotności sprzyja nie tylko zdrowiu, ale i oszczędnościom. Czujnik Smart Home na bieżąco śledzi parametry, a następnie przesyła dane do mobilnej aplikacji. Dzięki temu, możliwe jest dopasowanie pracy innych sprzętów (takich jak m.in. ogrzewanie, klimatyzacja) wobec aktualnych warunków. Model wyposażono w funkcję alarmu w przypadku niebezpiecznych temperatur, a sterowanie może odbywać się zarówno poprzez panel, aplikację, jak i asystenta głosowego.

Cena: 25,95 zł

Przejdź do oferty

Czujnik otwarcia drzwi i okien

Uchylone okno lub niedomknięte drzwi to częsty problem, który może prowadzić do kradzieży, zalań i nie tylko. Jeśli zdarzyło Ci się po wyjściu z domu zastanawiać się, czy zamknąłeś dom i chcesz być spokojny o swoje mieszkanie, sprawdź jak działa powyższy czujnik. Gdy urządzenie wykryje niepożądany obiekt, automatycznie wysyła powiadomienie w dedykowanej aplikacji. Stałe nadzorowanie jest szczególnie pomocne podczas dłuższych nieobecności.

Cena: 18,44 zł

Przejdź do oferty

Inteligetny zamek na odcisk palca

Dobre zamki w naszym domu to podstawa bezpieczeństwa oraz prywatności. Inteligentny zamek wyposażono w łączność Wi-Fi, dzięki czemu może być obsługiwany z poziomu dedykowanej aplikacji. Wejście do domu jest możliwe również poprzez wpisanie stosownego kodu na panelu dotykowym, jak i odcisk linii papilarnych. Urządzenie jest odporne na zachlapania, tak więc może być umieszczone również na drzwiach wejściowych.

Cena: 339,34 zł

Przejdź do oferty

Kamera YI Dome Guard

Technologia może znacząco wzmacniać bezpieczeństwo - nasze, jak i dzieci oraz zwierząt. Na myśl przychodzą nam niemal od razu kamery przeznaczone do montażu wewnątrz domu. Model rejestrujący obraz w jakości 1080p umożliwia rotację w 355 stopniach w poziomie i 84 stopniach w pionie (tak, aby uzyskać pełen obraz wnętrza). Alerty, jak i pogląd wideo możemy uzyskać za pomocą aplikacji mobilnej oraz panelu YI.

Cena: 120,44 zł

Przejdź do oferty

Moster do bramki Zigbee

Aby wiele urządzeń Smart Home mogło funkcjonować, konieczne jest wyposażenie się w bramkę ZigBee. Niepozorne, kompaktowe urządzenie pozwala śledzić wszystkimi sprzętami wyposażonymi w innowacyjną technologię (do 32 urządzeń). Parowanie, jak i sterowanie jest możliwe z wykorzystaniem mobilnej aplikacji Smart Life. Zasięg mostka wynosi około 30 metrów.

Cena: 65,48 zł

Przejdź do oferty

Dzwonek z kamerą

Wideodomofon zapewnia naszym domownikom zwiększone bezpieczeństwo. Dostęp do obrazu osób, które znajdują się pod drzwiami pozwala na uniknięcie kradzieży oraz wielu nieprzyjaznych wizyt. Działanie umożliwia łączność z WiFi 2.4G oraz aplikacja Aiwit - umożliwia ona dostęp do rzeczywistego obrazu nagrywanego przez dzwonek. Dwukierunkowy dźwięk umożliwia rozmowę przez domofon.

Cena: 49,55 zł

Przejdź do oferty

Pilot sterujący

Ideą Smart Home jest sterowanie urządzeniami w formie zdalnej. Umożliwiają to m.in. gadżety takie jak kontrolery oraz piloty na podczerwień. W przypadku powyższego modelu, odbywa się to poprzez aplikację Tuya Smart - możliwa jest również asysta głosowa (Amazon Alexa, Google Home). Producent zaznacza, że akcesorium jest kompatybilne z ponad 4 tysiącami produktów.

Cena: 15,45 zł

Przejdź do oferty

Kłódka na odcisk

Na co dzień niemal każdy z nas wykorzystuje dodatkowe zabezpieczenia w postaci zamków lub kłódek. Jeśli chcesz zabezpieczyć pomieszczenie, szafkę na siłowni, dokumenty - inteligentny gadżet odblokowywany za pomocą odcisku palca, może okazać się przydatny. Jest to możliwe również poprzez aplikację mobilną, a łączność ze smartfonem odbywa się poprzez Bluetooth.

Cena: 132,13 zł

Przejdź do oferty

Termostat ZigBee

Utrzymanie odpowiedniej temperatury w domu przy jednoczesnej kontroli otoczenia? Zawór termostatyczny może okazać się dobrym rozwiązaniem. Model umożliwia wykrycie otwartych okien oraz spadek temperatury (dostosowując swoją pracę). Kolejnym udogodnieniem jest zastosowanie harmonogramu i oczywiście zdalna obsługa z poziomu smartfona, ale również asystentów głosowych.

Cena: 141,70 zł

Przejdź do oferty

Gadżety i urządzenia z AliExpress - czy warto?

Zakupy na platformie są znacznie bezpieczniejsze niż wcześniej. W serwisie znajdziemy oferty sprzedażowe również od samych producentów, co stanowi dodatkowy atut. Aby AliExpress nieustannie się rozwija - już teraz, możemy dokonać zakupów, które otrzymamy zaledwie za kilka dni. Nie ma konieczności kilkutygodniowego oczekiwania, do naszej dyspozycji oddane są również usługi kurierskie (w zależności od sprzedawcy). Niemniej, warto porównywać atrakcyjność ofert na tle konkurencji, ponieważ na aktualne ceny ma wpływ sam kurs walut. Czy warto zatem dokonywać zakupów na AliExpress? Na to pytanie trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ przekrój asortymentu jest naprawdę spory. Warto śledzić na bieżąco ofertę, ponieważ nierzadko można znaleźć artykuły, które w Polsce dostępne są w o wiele wyższej cenie. Sytuacja ma się podobnie w przypadku popularnej platformy Amazon.

