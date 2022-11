Top 10 promocji Black Friday na Allegro. Te produkty kupisz tutaj najtaniej

Co warto kupić w promocyjnej cenie na Allegro podczas Black Friday? Wybraliśmy oferty dnia, na które warto rzucić okiem.

Allegro to wciąż jedna z najpopularniejszych platform zakupowych, oferująca bardzo dobre ceny na wybrane produkty. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie promocje pojawiły się podczas trwającego Black Friday i na co warto zwrócić uwagę. Oczywiście nasz wybór to tylko mały wycinek tego, co do zaoferowania ma ta witryna. Wybraliśmy tylko urządzenie oraz gadżety z oficjalnego sklepu Allegro, które aktualnie można złapać w niższych cenach.

Konsola Nintendo Switch 32GB V2

Nintendo Switch

Lewy i prawy kontroler Joy-Con (neonowy niebieski i czerwony)

Stacja dokująca Nintendo Switch

Joy Con Grip

Paski Joy-Con (2x)

Zasilacz

Kabel HDMI

Cena: 1179 zł - przejdź do Allegro

Zobacz również:

Słuchawki bezprzewodowe douszne Xiaomi Mi True Earbuds Basic 2S

Zasięg bezprzewodowy: 10M

Ładowanie: 5V 500mA

Pojemność (wkładka douszna): 46mAh

Pojemność (obudowa): 600mAh B

Bateria typ: akumulator litowo-jonowy

Wersja Bluetooth: 5.0

Profil Bluetooth: HFP/A2DP/HSP/AVRCP

Port ładowania (etui z funkcją ładowania): USB-C

Typ sterowania: przycisk wielofunkcyjny

Żywotność: do 20 godzin

Czas ładowania: około 2,5h

Cena: 69,99 zł - przejdź do Allegro

Nawilżacz powietrza Smartmi Evaporative Humidifier 2

2 czujniki wskazujące poziom wilgotności oraz poziom temperatury

Automatyczne odparowanie wody – brak przykrych zapachów

3 tryby prędkości

Wskaźnik poziomu wody

Timer – programator czasowy

Funkcja Wi-Fi – sterowanie za pomocą aplikacji

Regulacja wskaźnika – dostosowanie poziomu jasności

Wbudowany wyświetlacz

4L - pojemność zbiornika na wodę

Wysoka wydajność nawilżania

Cena: 459 zł - przejdź do Allegro

Ładowarka Samsung EP-P1100

Przeznaczenie: smartfon, smartwartch, słuchawki

Moc: 10 W

Liczba zasilanych urządzeń: 1

Szybkie ładowanie: tak

Cena: 69,99 zł - przejdź do Allegro

Ekspres kapsułkowy Krups Dolce Gusto Mini Me 15 bar

Typ ekspresu: kapsułkowy

Ciśnienie:15 barów

Moc: 1500 W

Rodzaj kawy: kapsułki NESCAFE® Dolce Gusto

Pojemność zbiornika na wodę: 0,8 litra

Kolor: czarno-szary

Regulacja wysokości podstawki pod filiżankę: tak

Wyjmowany pojemnik na wodę: tak

Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 240 x 310 x 160 mm

Wymiary opakowania: 35,40 x 28,10 x 19,20 cm

Waga z opakowaniem: 2,91 kg

Wyposażenie: ekspres, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna

Cena: 189 zł - przejdź do Allegro

Odkurzacz pionowy Dreame V11

Napięcie znamionowe: 25,2 V

Waga: 1,6 kg

Pojemność akumulatora: 3000 mAh

Siła ssąca: 22000 Pa

Moc czyszcząca: 150 AW

Pojemność zbiornika na kurz: 500 ml

Moc znamionowa: 450 W

Silnik: Dream Space 4.0 High-speed Motor

Czas pracy: Do 90 minut

Czas ładowania: 4 godziny

System filtracji: 12-stopniowy cyklon samoczyszczący, 5 poziomowy system filtracji

Cena: 849 zł - przejdź do Allegro

Oczyszczacz powietrza Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite

Typ ekranu: Dotykowy

Typ filtra: Filtr adsorpcyjny z węglem aktywnym, Filtr HEPA (wysokowydajny filtr cząstek stałych, Stalowa siatka

Skuteczność oczyszczania: 99,97% — cząsteczki do 0,3 μm

Inteligentne moduły: Czujnik temperatury i wilgotności

Zalecany obszar: do 43 m²

Zdolność oczyszczania: 360 m³/h

Napięcie wejściowe: 100~240 VAC, 50/60 Hz

Moc znamionowa: 33 W

Poziom hałasu: 33,4 dB ~ 61 dB

Kolor: Biały

Wysokość: 533 mm

Szerokość: 240 mm

Grubość: 240 mm

Waga: 4,8 kg

Dodatkowe informacje: Ciche działanie, Informacja o poziomie zużycia filtra widoczna w mobilnej aplikacji, Kompaktowy i przenośny, Podświetlenie LED, Trzywarstwowa budowa wraz z filtrem z węglem aktywnym, Asystent Google, Alexa

Zestaw: Oczyszczacz powietrza, Wkład filtrujący, Zasilacz, Instrukcja obsługi

Cena: 479 zł - przejdź do Allegro

Stacja parowa Braun IS 2058 BK

Dodatkowe uderzenie pary: 400 g/ min

Stały wyrzut pary: 125 g/ min

Zwijanie kabla: Tak

Kolor: Czarny

Możliwość używania wody z kranu: Tak

Ciśnienie: 5 barów

Moc w watach (W): 2.2

Pojemność zbiornika na wodę: 1,3 Liter

Powłoka stopy: EloxalPlus

Długość przewodu zasilającego: 1,8 m

Tryb Off: Funkcja automatycznego wyłączania

Wyjmowany zbiornik na wodę: Nie

Cena: 399 zł - przejdź do Allegro

Kamera samochodowa lusterko Xblitz Mirror HQ 1080p

Rozdzielczość nagrywania: przednia: Full HD 1080, 30 FPS; dodatkowa: HD 720p

Szeroki kąt widzenia: Tak

Obsługa kart micro SD: Tak

G-Sensor: Tak

Automatyczny podgląd w momencie cofania: Tak

Tryb parkingowy: Tak

Nagrywanie w pętli: Tak

Detekcja ruchu: Tak

Wbudowana bateria: Tak

Wbudowany mikrofon: Tak

Wyświetlacz 5”: Tak

Wysuwany obiektyw: Tak

Cena: 269 zł - przejdź do Allegro

Frytkownica niskotłuszczowa Severin FR 2455

Moc: 900 W

Kolor / materiał: czarny / srebrny

Waga netto: 2,65 kg

Wymiary: długość x szerokość x wysokość: 20,5 x 25 x 27,5 cm

Pojemność: 1,8 l

wyjątkowo kompaktowa, zajmująca niewiele miejsca, smukła konstrukcja: wymaga mniej miejsca niż papier formatu A4; idealna do małych gospodarstw domowych i 2-3 porcji frytek (około 500 - 600 g),

uniwersalne, zdrowe i szybkie smażenie bez dodatkowego oleju lub tłuszczu; szybko, zdrowo i energooszczędnie,

intuicyjny wyświetlacz LED z obsługą dotykową oraz regulowaną temperaturą i czasem gotowania,

kosz do frytowania z powłoką ceramiczną wysoka odporność na zarysowania, optymalny efekt nieprzywierania i łatwe czyszczenie,

regulowany termostat od 80°C do 200°C,

60-minutowy timer z sygnałem dźwiękowym,

automatyczne wyłączanie po usunięciu koszyka,

termiczny wyłącznik bezpieczeństwa

Cena: 209,99 zł - przejdź do Allegro

