Jak podają specjaliści G Data, w 2019 roku w każdej minucie internautom zagrażało aż 9 różnych ataków. A które szkodniki nękały użytkowników sieci najczęściej? Oto zestawienie.

W 2019 roku zarejestrowano ponad 4,9 mln próbek złośliwego oprogramowania. Przeważało wśród nich dedykowane wykradaniu poufnych informacji i haseł, na drugim miejscu znajdowało się ransomware. Eksperci G DATA każdego dnia odnotowywali ponad 13500 nowych wariantów znanych rodzin złośliwego oprogramowania! Świadczy to o tym, że oprogramowanie antywirusowe jest coraz mocniejsze i przygotowane do wykrywania szkodników zamaskowanych w różny sposób. Co za tym idzie - cyberprzestępcy muszą udoskonalać metody swoich ataków, aby odnieść sukces.

Top 10 wirusów w 2019 roku prezentuje się następująco:

GandCrab - 408 182 wariantów, ransomware njRAT - 208 235 wariantów, RAT BlackShades - 193 105 wariantów, RAT Tinba - 127 589 wariantów, trojan bankowy AveMariaRAT - 102 374 wariantów, RAT Emotet - 70 833 wariantów, dystrybutor złośliwego oprogramowania Shifu - 61 225 wariantów, trojan bankowy AZORult - 60 834 wariantów, spyware SakulaRAT - 53 799 wariantów, RAT Nanocore - 50 535 wariantów, RAT

Warto odnotować fakt, że GrandCrab został stworzony przez grupę hakerów, którzy 1 czerwca 2019 roku zakończyli swoją działalność. RAT to "trojan zdalnego dostępu" (remote accesss trojans) - szkodnik tego typu jest wykorzystywany do przejęcia konta admina w systemie lub komputerze. Tego typu szkodniki stanowią połowę zestawienia.

Jeśli chcesz zabezpieczyć się przed zagrożeniami, sprawdź nasz ranking "Najlepszy antywirus 2020".

Źródło: G Data