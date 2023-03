Top 7 filmików na TikToku - luty 2023. Widziałeś je wszystkie?

Jesteście ciekawi, co podbiło serca ludzi na TikToku w zeszłym miesiącu? Przygotowałam dla was 7 filmików z potężną ilością wyświetleń.

Spis treści

Lubicie śledzić trendy na TikToku? Czy może preferujecie filmiki, które ukazują niecodzienne widoki? Zobaczcie, jakie filmiki cieszył się największą popularnością w lutym tego roku.

Naturalna Selena Gomez

Selena Gomez pokazuje swoją codzienną rutynę dbania o cerę. O godzinie 6 rano zdecydowała się realistycznie pokazać, jak to u niej wygląda. Prawie 150 milionów wyświetleń o czymś świadczy, bo przecież kto nie jest ciekawy życia Seleny od naturalnej strony?

Sędzia dosadnie o prawach rozsądku

Zobaczcie jak mocno się wybił klip z programu telewizyjnego znanego w Stanach Zjednoczonych. "Lauren Lake's Paternity Court" to sąd, w którym ogłaszają prawdę o rodzicielstwie. Ten Pan jak się okazało, nie jest ojcem dziecka. Zobaczcie, jak potraktowana została matka przez sędzie, po jej nieadekwatnej reakcji.

Niesamowite jak wysoko skoczył!

Dziewczyna opublikowała nagranie, na którym jej chłopak pobija rekord świata w skoku o tyczce! Jego wynik wyniósł 6,22 m. Zobaczcie jak uradowani są Ci ludzie.

Takiego żółwia na bank nie widzieliście jeszcze w swoim życiu

Widzieliście kiedyś żółwia z tak zabawnym wyrazem twarzy? Słodki, a zarazem śmieszny zwierzak uważnie przygląda się palcu swojego właściciela. Zdecydowanie niecodzienny i uroczy widok.

Zdecydowanie jeden z piękniejszych widoków, który musisz zobaczyć

Byliście kiedyś w Chinach? Koniecznie zobaczcie, widok jak nie z tego świata! Zazdroszczę osobie, która to nagrywała.

Czy to możliwe, że ten pies jest prawdziwy? To chyba najmniejszy pies na świecie

Jestem pewna, że nigdy nie widzieliście mniejszego psa. Czy to nie jest słodkie? Przypadkowi ludzie z ulicy nie mogli się powstrzymać przed nagraniem go.

Cóż to za odwaga! A jaki talent!

Czy ten chłopak nie jest utalentowany? Pewnie znacie utwór taki jak "Alexander Rybak - Fairytale". To właśnie go zagrał na swoich skrzypcach młody chłopak. Widowni mu nie zabrakło, ale że odważył się zrobić to na schodach ruchomych? Coś niesamowitego.