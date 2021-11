Top model 10 — kto odpadł w 9 odcinku?

Od początku września na stacji TVN premierę ma 10 edycja programu Top Model. Poniżej przedstawiamy krótkie streszczenia odcinków tym, którym niestraszne są spoilery.

"Top Model" to jeden z popularniejszych oryginalnych produkcji stacji TVN. Pierwsza emisja miała miejsce w roku 2010, kiedy to okazało się, że założenia programu wzbudzają ogrom zainteresowania. Dziś trwa już 10 edycja, w którym to grupa jurorów złożona z Joanny Krupy, Kasi Sokołowskiej, Marcina Tyszki oraz Dawida Wolińskiego ocenia predyspozycje amatorów pragnących zostać gwiazdą świata mody. Pod koniec programu jednak to nie oni, a widzowie wybierają najlepszą modelkę lub najlepszego modela edycji.

Zwycięzcy poprzednich edycji

Do dnia dzisiejszego zostało wyemitowanych 9 sezonów, z czego każdy wygrał jeden uczestnik. Lista zwycięzców w kolejności od pierwszej edycji prezentuje się następująco: Paulina Papierska, Olga Kaczyńska, Zuzanna Kołodziejczyk, Osuenhe Ugonoh, Radosław Pestka, Patryk Grudowicz, Katarzyna Szklarczyk, Dawid Woskanian oraz Mikołaj Śmieszek.

Uczestnicy 10 edycji Top Model

Do 10 edycji programu "Top Model" dostali się: Nicole Akonchong, Kacper Jasiński, Mikołaj Krawiecki, Olga Król, Bartosz Kloch, Adam Lochyński, Sophia Mokhar, Aleksandra Skubis, Wiktoria Pawliszewska, Arkadiusz Pydych, Julia Sobczyńska, Łukasz Wasielewski, Dominika Wysocka, Weronika Zoń oraz Kacper Orenkiewicz.

Streszczenia odcinków [Spoilery!]

Pierwszy odcinek dziesiątej edycji programu Top Model miał premierę 1 września tego roku. Jest to już kolejny sezon, w którym to pierwszy etap castingów odbył się również online. Producenci programu pozwolili widzom wybrać jednego uczestnika, który to dostał srebrny bilet. Na tym jednak nie koniec niespodzianek. Otóż z okazji jubileuszowej edycji fani mogli wybrać, która z sesji zdjęciowej pojawi się ponownie w programie. Biorąc pod uwagę liczbę głosów, wygrała sesja w kolorowych farbach.

Poza jury w programie mają pojawić się zaproszeni goście. Na oficjalnej stronie internetowej wymieniono takie postacie jak: Małgorzata Socha, Joanna Koroniewska, Ralph Kamiński, Ewa Farna, Robert Kupisz, Michał Koterski, Julia Kamińska, Jan i Lenka Klimentowie, Wersow, Julia Banaś, Marta Dyks, Dominik Sadoch oraz Maddie Kulicka.

Dziesiąta edycja programu, podobnie jak poprzednie, będzie składać się z 13 odcinków. Wszystkie z nich pojawiają się regularnie w każdą środę o godzinie 21:30 na kanale TVN. Poza tym odcinki można obejrzeć na platformie Player.pl. W związku z tym artykuł będzie aktualizowany regularnie i wzbogacany o krótkie streszczenie kolejnego odcinka. Uwaga, w opisach z pewnością nie unikniemy spoilerów, warto mieć to na uwadze przed czytaniem.

Odcinek 1 oraz 2

Pierwszy oraz drugi odcinek zostały w pełni poświęcone ukazaniu najciekawszych i najbardziej wyróżniających się modelek na castingach.

Odcinek 3

Czas na bitwę o wejście do domu Top Model. Tym razem jurorzy nie pozwolili uczestnikom na poznanie się miedzy sobą. W związku z tym ci nie wiedzieli jak silni są inni, ani z kim rywalizują o wygraną, co tylko zwiększyło rywalizację w obrębie grup.

Pierwszą sesję z końmi poprowadził Marcin Tyszka oraz Dawid Woliński, a fotografem został Mateusz Nasternak. Kolejną w klimacie ślubnym opiekowały się Joanna Krupa oraz Kasia Sokołowska, a zdjęcia robił Kajus Pyrz. Trzecia grupa musiała zmierzyć się z sesją zdjęciową z alpakami pod wodzą Dawida Wolińskiego oraz Kasi Sokołowskiej. Ostatnią ekipę wspomagali Joanna Krupa oraz Marcin Tyszka.

Po pracy w grupach przyszedł czas na poznanie się wzajemne przez wszystkich uczestników. Spowodowało to u przyszłych modeli ekscytację oraz stres — najgorsze jednak przed nimi. O tym kto przeszedł do domu Top Model, dowiedzieli się dopiero w trakcie wybiegu.

Osobami, które zobaczymy w następnych odcinkach, są: Julia Sobczyńska, Aleksandra Skubis, Kacper Jasiński, Olga Król, Bartosz Kloch, Nicole Akonchong, Mikołaj Krawiecki, Adam Lochyński, Kacper Orenkiewicz, Wiktoria Pawliszewska, Sophia Mokhar, Dominika Wysocka, Łukasz Wasielewski, Arkadiusz Pydych oraz dzięki złotemu biletowi Weronika Zoń.

Odcinek 4

Uczestnicy zapoznali się z Weroniką Zoń, która dopiero w domu modelek dołączyła do reszty uczestników. Następnie przyszedł czas na metamorfozę. Jak w poprzednich edycjach: były łzy, był śmiech, chwile załamania i szok. Najbardziej drastyczne zmiany dotyczyły Olgi Król, Wiktorii Pawliszewskiej oraz Aleksandry Skubis.

Pierwszym wyzwaniem, z którym musieli zmierzyć się uczestnicy to sesja okładkowa magazynu Glamour przed obiektywem Adama Plucińskiego. Efektem są dwa zdjęcia: grupy kobiet oraz mężczyzn. Gazetę ze zdjęciem uczestników będzie można kupić w październikowym wydaniu.

Następnym zadaniem było przejście po wybiegu szczególnie trudnym dla kobiet chodzących na szpilkach. Jak się okazało na ćwiczeniach najgorzej poradziła sobie Nicole Akonchong, która wywróciła się i była konieczność interwencji opieki medycznej. Już na prawdziwym wybiegu uczestnicy zostali ubrani w ciuchy zaprojektowane przez Roberta Kupisza. W tym zadaniu wyróżnieni zostali: Nicole Akonchong, Kacper Jasiński, Mikołaj Krawiecki oraz Julia Sobczyńska.

Nie samymi wybiegami model żyje, w związku z tym następną atrakcją była sesja zdjęciowa fotografowana przez samego Marcina Tyszkę. Uczestnicy dostali trudne zadanie pozowania w ruchomym kole. Dużym zaskoczeniem jest fakt, że wszyscy sobie poradzili. Wygrany może być tylko jeden. Według jurorów najlepsze zdjęcia mieli: Weronika Zoń, Kacper Jasiński, Dominika Wysocka, Wiktoria Pawliszewska, Mikołaj Krawiecki, Julia Sobczyńska, Adam Lochyński, Olga Król, Bartek Kloch, Sophia Mokhar, Łukasz Wasilewski, Nicole Akonchong, Aleksandra Skubi oraz Arkadiusz Pydych. Z programu odpadł Kacper Orenkiewicz.

Odcinek 5

Na samym początku uczestnicy przygotowali się do sesji zdjęciowej beauty. Partnerami modeli były różnego rodzaju robaki, owady i pająki. Co ważne, uczestników wspierała modelka Maddie Kulicka. Za obiektywem stanął Łukasz Pęcak — fotograf specjalizujący się w fotografii portretowej. Wygraną była sesja wizerunkowa, która trafiła do Julii Sobczyńskiej.

Kolejnym wyzwaniem było stworzenie sesji zdjęciowej mówiącej o ważnych społecznie sprawach. Pierwsza grupa skupiająca się nad tematem bodyposivite była wspierana przez Ewę Farnę. Druga drużyna zastanawiała się nad hejtem pod wodzą Wersow. Reszta uczestników tworzyła pracę na temat ekologii we wsparciu Jagny Niedzielskiej. Sesję w magazynie Glamour wygrała grupa Weroniki pracująca nad tematem tolerancji osób LGBT.

Następnym wyzwaniem były filmy kręcone w parach, które reżyserowała Natasza Parzymies. Na pierwszy ogień poszli Łukasz Wasilewski oraz Weronika Zoń. Kolejną parą była Aleksandra Skubis i Olga Król. Dalej pojawiali się: Nicole Akonchong z Adamem Lochyńskim, Bartosz Kloch z Dominiką Wysocką, Julia Sobczyńska z Mikołajem Krawieckim, Sophia Mokhar z Arkadiuszem Pydychem oraz Wiktoria Pawliszewska z Kacprem Jasińskim.

Według jurorów w parach najlepsi byli: Mikołaj Krawiecki, Nicole Akonchong razem z Adamem Lochyńskim, Aleksandra Skubis, Arkadiusz Pydych, Łukasz Wasilewski razem z Weroniką Zoń. Najlepsi w tym odcinki byli: Adam i Nicole, Weronika, Łukasz, Mikołaj, Arek, Aleksandra, Julia, Sophie, Olga, Kacper, Wiktoria i Dominika. Tym razem odpadł Bartosz Kloch.

Odcinek 6

Przed uczestnikami 3 castingi: pierwszy online z Rafałem Świądrem, drugi do pokazu mody projektu duetu MMC, a trzeci do sesji zdjęciowej projektów Mariusza Przybylskiego. Zostali oni wyposażeni w książki, mapy i podzieleni na grupy musieli stawić się punktualnie w konkretne miejsca. Dla duetu MMC będą pracować Nicole, Mikołaj oraz Julia. Rafał Świąder zauroczył się Aleksandrą, Adamem, Nicole i Sophie. W sesji Mariusza Przybylskiego wezmą udział: Łukasz, Julia oraz Mikołaj.

Kolejnym wyzwaniem jest kolorowa sesja fotograficzna w obiektywie Marcina Tyszki w asyście profesjonalnych tancerzy Lenki i Jana Klimentów. Co ciekawe, to właśnie ona została wybrana przez fanów. Nagrodą jest kampania marki beauty, którą wygrali Arek i Weronika. Niestety, w trakcie pracy między Mikołajem a Olgą doszło do spięcia.

Następnie przyszedł czas na nagą sesję przed obiektywem Marty Wojtal. Uczestników wspomagać jest Joanna Koroniewska. Tym razem organizatorzy programu zadbali o komfort psychiczny modeli, zatrudniając psychologa. Okazuje się, że wsparcia potrzebowała Sophie. Wszyscy uczestnicy świetnie podzielili sobie z sesją.

Według jurorów najlepsze zdjęcia mieli: Dominika, Arek, Nicole, Łukasz, Adam, Weronika, Kacper, Julia, Sophie, Aleksandra, Mikołaj i Olga. Z programu odpada Wiktoria Pawliszewska.

Odcinek 7

Pierwszym zadaniem uczestników jest wybieg po ulicy w centrum Warszawy w akompaniamencie Smolastego. Wspiera ich zawodowy model Dominik Sadoch. Wygraną jest sesja wizerunkowa Modivo, jednej z bardziej znanych firm modowych. Co ciekawe, uczestnicy programu Top Model mają przejechać na szpilko-wrotkach. Najlepiej poradzili sobie: Kacper, Julia oraz Sophie.

Następnie wszyscy zostają podzieleni na dwie grupy, których zadaniem jest stworzyć dwie kampanie społeczne. Z DKMS pracują: Weronika, Dominika, Ola, Sophie, Arek i Mikołaj. Z Marceliną Misztal i Oliwią Pogodzińską z fundacji Dajmy Dzieciom Siłę działają: Kacper, Olga, Adam, Łukasz, Nicole i Julia. Obie kampanie pojawią się na oficjalnych kanałach obu fundacji.

Ostatnim wyzwaniem jest film modowy o opuszczeniu szarej rzeczywistości i wejściu w kolorowy świat show biznesu by spełnić swoje marzenia. Reżyserem jest Ralph Kamiński, znany piosenkarz, artysta i producent. Według jurorów najlepsze wideo mieli: Mikołaj, Łukasz, Dominika, Kacper, Adam, Aleksandra, Arek, Nicole, Julia, Weronika oraz Sophie. Z programu odpada Olga Król.

Odcinek 8

Pierwszym zadaniem uczestników jest edytorial modowy w wyjątkowych lokalizacjach: Nowym Yorku, Paryżu, Mediolanie i Londynie. Grupa numer 1: Julia, Arek, Nicole i Mikołaj. Grupa numer 2: Kacper, Sophie, Ola i Dominika. Grupa numer 3: Adam, Łukasz i Weronika. Wygrani dostaną po nowym wypasionym telefonie. Najlepiej poradzili sobie: Adam, Łukasz i Weronika.

Kolejną przygodą jest stworzenie reklamy. Uczestników wspomagają: aktor Michał Koterski oraz reżyser Marcin Starzecki. Nagrodą jest kampania wizerunkowa Orbit. Wszyscy zostali podzieleni na trzy grupy. Pierwsza, której liderem jest Mikołaj: Dominika, Arek i Łukasz. Druga, której liderem jest Kacper: Adam, Nicole. Trzecia, której liderką jest Ola: Julia, Sophie i Weronika. Tym razem wygrała grupa pierwsza.

Ostatnim i zarazem najważniejszym zadaniem jest sesja na łonie natury, która nawiązuje do mitów słowiańskich. Uczestnikom towarzyszy Julia Banaś oraz fotografka Magdalena Łuniewska. Wszyscy pracują w parach oraz jednej trójce. Według jurorów najlepsi są: Julia, Weronika, Arek, Mikołaj, Nicole, Kacper, Dominika, Adam oraz Sophie. Z programu odpada Łukasz i Ola.

Odcinek 9

Po ostatnim odcinku zdecydowanie najtrudniej ma Sophie. Dziewczyna nie do końca zgadza się z decyzją jurorów, że to ona powinna zostać. Poza tym okazuje się, że nie spodziewała się, że tak długo zostanie w programie i jeżeli nie wróci w tym momencie to może stracić pracę. Po długich przemyśleniach Sophie decyduje się odejść z Top Model. W związku z tym do programu wraca Aleksandra Skubis.

Pierwszym zadaniem uczestników jest wzięcie udziału w sesji z biżuterią i pieskami przed obiektywem Marcina Tyszki. Wspiera ich Małgorzata Socha, ambasadorka prestiżowek marek. Najlepsze zdjęcia należą do Weroniki i Mikołaja. Nagrodą w sesji jest karta podarunkowa do Apartu.

Kolejnym zadaniem jest nagranie filmu modowego w strojach z lat z 60., 80. i XXI wieku. Towarzyszą im fotograf i producent Magic Mars oraz artysta Nowych Mediów, Mateusz Suda. Uczesnicy Top Model zostają podzieleni na grupy. Pierwsza składa się: Arka, Adama i Ola. Druga: Dominika, Mikołaj i Nicole. Trzecia: Julia, Kacper i Weronika. Wygraną dla grupy jest bon o wartości 1000 zł na zakupy, a jedna najlepsza osoba wygra sesję wizerunkową. Najlepszą grupą jest ostatnia, a sesję dostaje Kacper. Następnie do uczestników przyjechała rodzina i najbliżsi.

Ostatnim wyzwaniem są zdjęcia ze zwycięzcami poprzednich edycji programu Top Model. Zdjęcia wykona fotografka Zosia Promińska. Według jurorów najlepsi są: Mikołaj, Julia, Nicole, Dominika, Arek, Aleksandra, Kacper i Weronika. Z programu odpada Adam.

Odcinek 10

Odcinek 11

Odcinek 12

Odcinek 13