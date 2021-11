Tor Browser - edycja 11 porzuca wsparcie dla adresów Onion V2

Przeglądarka Tor doczekała się nowej edycji. Zostaje w nim odświeżony interfejs oraz porzucona obsługa tysięcy stron w wersji Onion V2.

To ważna informacja dla wszystkich osób dbających o anonimowość i prywatność w sieci. Nowa edycja przeglądarki Tor to zmodyfikowana wersja Firefox ESR, umożliwiająca odwiedzanie domen .onion. Porzucenie V2 oznacza, że adresy URL używające 16-znakowych nazw hostów nie będą obsługiwane. Użytkownik zobaczy zamiast tego planszę z napisem, że do tej strony nie ma dostępu i kod błędu - 0xF6. Nie jest to jakaś nagła zmiana - porzucenie V2 zapowiadane było od dłuższego czasu, a witryny tworzone w tym standardzie miały ostrzeżenie, że nie będą wspierane.

Nowy standard to V3. Adres mają tu 56 znaków oraz bardziej złożone klucze publiczne. Oczywiście główne zmiany leżą w warstwie technicznej i nie są widoczne, ale odczuwalne w ruchu sieciowym. W ten sposób Tor dopasowuje swoje standardy do coraz lepszych mechanizmów wykrywania aktywności użytkownika w sieci i - co za tym idzie - potrafi je skutecznie blokować. Nową wersję można pobrać albo ze strony projektu, albo poprzez aktualizację aktualnie używanej przeglądarki Tor.

Foto: Bleeping Computer

Źródło: Bleeping Computer, Tor