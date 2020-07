Torchlight 2 dostępny za darmo w Epic Games Store

Zgodnie z tradycją, Epic Games Store udostępnił dzisiaj nową darmową produkcję, tym razem jest to Torchlight 2.

Mamy czwartek, a więc w Epic Games Store do odebrania jest kolejna darmowa gra. Jeśli lubicie dobre hack & slashe, to z pewnością uciszy was fakt, że w tym tygodniu do odebrania jest kontynuacja Torchlight od nie istniejącego już Runic Games.

Torchlight 2 to zabawa na co najmniej kilkadziesiąt godzin. Do dyspozycji graczy oddano cztery klasy postaci, które dodatkowo można personalizować według uznania. Pomimo upływu lat produkcja wciąż prezentuje się okazale, a to między innymi dzięki stylizowanej, nieco kreskówkowej oprawie graficznej. Torchlight 2 zapewnia również tryb kooperacyjny, dostępny zarówno lokalnie, jak i online.

Przy okazji dowiedzieliśmy się również, co Epic Games Store zaoferuje nam w przyszłym tygodniu. Dokładnie 23 lipca o godzinie 17:00 czasu polskiego, udostępnione zostaną dwie gry: dungeon crawler - Next Up Hero oraz klimatyczna gra przygodowa science-fiction - Tacoma.

