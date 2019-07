Torchlight dostępny za darmo w Epic Games Store

Epic Games Store kontynuuje kampanię mającą na celu zjednanie sobie graczy PC-towych. Tym razem sklep oferuje nam za darmo grę Torchlight.

Epic Games Store od początku swojego istnienia nie ma najlepszej opinii wśród graczy. Zarzuca mu się nieuczciwe praktyki, wykupywanie gier na wyłączność, kiepskie zabezpieczenia itd. itp. Pomimo fali krytyki twórcy sklepu starają się nieustannie rozwijać i uatrakcyjniać swoją ofertę. Jedną z akcji promocyjnych jest cotygodniowa darmowa gra. Tym razem padło na Torchlight.

Torchlight to rpg akcji stworzone przez nieistniejące już studio Runic Games. Pierwotnie grę wydano w 2009 roku, a wśród twórców mogliśmy znaleźć ludzi, którzy pracowali wcześniej przy kultowym Diablo 2. Torchlight okazało się niemałym sukcesem, a to za sprawą przemyślanego systemu rozwoju postaci, dobrze zaprojektowanej walki i przyjemnej dla oka, "kreskówkowej" oprawie graficznej. Torchlight będzie dostępny za darmo w sklepie Epic Games Store do 18 lipca.

Warto przypomnieć, że obecnie w przygotowaniu jest Torchlight Frotniers – sieciowa odsłona serii, której oficjalny pokaz odbył się podczas zeszłorocznych targów Gamescom w Kolonii. Jak można się domyślać, po raz kolejny czekają na nas dynamiczne starcia oraz lochy wypełnione przeciwnikami i skarbami. Torchlight Frotniers ma zadebiutować jeszcze w tym roku na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One.