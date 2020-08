Toshiba - to koniec, nie zobaczymy już laptopów z logiem japońskiego producenta

Legendarny japoński producenta - Toshiba, ostatecznie żegna się z rynkiem PC.

Marka Toshiba znika z rynku PC

Nie ma chyba na świecie osoby, która nie zna marki Toshiba. Ten japoński producent już od niemal 100 lat zajmuje się wysokimi technologiami. W ostatnich latach kojarzony był jednak głównie z produkcją dysków, telewizorów, sprzętu AGD czy laptopów. Tych ostatnich z logiem firmy już nie zobaczymy. Włodarze Toshiby zdecydowali o całkowitej sprzedaży działu zajmującego się produkcją PC.

Przypomnijmy, że już dwa lata temu Toshiba sprzedała 80,1% udziałów w dziale zajmującym się produkcją laptopów firmie Sharp. Teraz postanowiono o pozbyciu się pozostałych - 19,9% udziałów. Nabywcą ich, co nie jest wielkim zaskoczenie, został ponownie Sharp. Tym samym oznacza to, że istniejąca od ponad 35 lat na rynku PC marka (pierwszy PC Toshiby zadebiutował w 1985 roku), przestała właśnie istnieć i nie dane nam już będzie nabyć laptopów legendarnego producenta.

Śmiało możemy stwierdzić, że to koniec pewnej epoki. Warto przypomnieć, że w latach 90-tych i na początku nowego tysiąclecia Toshiba należała do grona największych producentów na rynku PC. Niestety, coraz większa konkurencja, brak innowacyjnych rozwiązań i wreszcie wewnętrzne problemy firmy doprowadziły do stanu obecnego.

