Total War Saga: Troy - kolejna odsłona serii gier strategicznych zabierze nas do antycznej Grecji

Już niebawem doczekamy się prezentacji kolejnej gry strategicznej z serii Total War Saga. Według najnowszych rewelacji przeniesiemy się w okres wojny trojańskiej.

Total War Saga to nowa seria gier strategicznych, będąca jednocześnie spin-offem serii Total War. Nowa marka została zapoczątkowana w zeszłym roku za sprawą Total War Saga: Thrones of Britannia. Twórcy marki - studio Creative Assembly, podkreślają, że w odróżnieniu od serii Total War, poszczególne części Total War Saga skupiać się będą na krótkich, ale wyjątkowo ważnych i intensywnych okresach historycznych.

Ostatnie spekulacje na temat kolejnej odsłony Total War Saga sugerowały, że gra będzie nosić podtytuł "Troy" i jak łatwo się domyślić, przeniesie nas w okres wojny trojańskiej. Kolejne informacje wydają się potwierdzać rychły debiut produkcji. W brytyjskim urzędzie patentowym (UK-IPO) pojawił się wpis dotyczący Total War Saga: Troy. W patencie podkreślono, że jest on powiązany z grami wideo i rozrywką.

To jednak nie wszystkie informacje powiązane z marką Total War Saga. Creative Assembly zdecydowało się na ciekawy zabieg i przemianowało wydany w 2012 roku samodzielny dodatek do gry Total War: Shogun 2 – Fall of the Samurai, na Total War Saga: Fall of the Samurai. Tym samym Fall of the Samurai zostało oficjalnie drugą częścią serii Total War Saga. Zabieg ten może sugerować, że twórcy mają poważne plany co do spin-offu serii Total War.

Wielce prawdopodobne, że Total War Saga: Troy zostanie oficjalnie zaprezentowane już w przyszłym tygodniu, podczas targów Gamescom 2019 (20 - 24 sierpnia).

źródło: wccftech.com/creative assembly